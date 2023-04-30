Несмотря на безумные потери, враг продолжает пытаться оккупировать Украину. Следовательно, по всей территории нашей страны сохраняется высокая вероятность ракетных ударов.

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Какая ситуация на направлениях

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки наши воины отразили там 58 вражеских атак. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

За сутки россияне нанесли 7 ракетных и 39 авиационных ударов, совершили 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате российского террора есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Кроме того, разрушениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация в Бахмуте: смотрите карту

За Марьинку идут ожесточенные бои: карта

Успехи наших защитников

Благодаря отважной работе наших защитников статистика потерь врага ежедневно растет. Так, за прошедшие сутки украинская авиация нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава. Также наши воины сбили два вражеских БПЛА типа "Шахид", один разведывательный "Орлан-10" и еще один БПЛА неустановленного типа.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

  • район сосредоточения живой силы противника,
  • два состава горюче-смазочных материалов,
  • два средства противовоздушной обороны,
  • одно артиллерийское подразделение,
  • одну важную цель противника.