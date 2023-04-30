Несмотря на безумные потери, враг продолжает пытаться оккупировать Украину. Следовательно, по всей территории нашей страны сохраняется высокая вероятность ракетных ударов.

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Какая ситуация на направлениях

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки наши воины отразили там 58 вражеских атак. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

За сутки россияне нанесли 7 ракетных и 39 авиационных ударов, совершили 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате российского террора есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Кроме того, разрушениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиаудары по Галагановке и Леоновке. Кроме того, противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов: Хреновка, Заречье, Елино, Тимоновичи, Леоновка, Красный Хутор Черниговской области;

Украинское, Середина-Буда Стукаловка, Искрисковщина, Шпиль, Волфин, Юнаковка и Могрица Сумской области,

Красная Заря, Гоптовка, Красное, Терновая, Волчанск, Волчанские Хутора и Нестерное в Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, активно применял БПЛА для корректировки огня артиллерии. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Строевка, Каменка, Тополя, Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское в Луганской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское Луганской области и Новосадово, Торское, Белогоровка, Верхнекаменное и Раздоловка – Донецкой.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского и Предтечиного. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Белая Гора, Александро-Шультино, Дилиевка, Северное, Торецк, Шумы, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

Ситуация в Бахмуте: смотрите карту

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе населенных пунктов Авдеевка и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял Новокалиново, Авдеевку, Карловку, Водяное и Первомайское.

На Марьинском направлении отражены атаки противника в районах Марьинки и Новомихайловки. Кроме того, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Победа и Парасковеевка.

За Марьинку идут ожесточенные бои: карта

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Обстрелял Богоявленку, Угледар, Новоукраинку, Пречистовку, Шахтерское и Большую Новоселку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелял Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Новоандреевку и Каменское на Запорожье и Гавриловку, Змиевку, Берислав, Казацкое, Ивановку, Зимовник, Белозерку, Днепровское, Кизомис и Херсон.

Успехи наших защитников

Благодаря отважной работе наших защитников статистика потерь врага ежедневно растет. Так, за прошедшие сутки украинская авиация нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава. Также наши воины сбили два вражеских БПЛА типа "Шахид", один разведывательный "Орлан-10" и еще один БПЛА неустановленного типа.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили: