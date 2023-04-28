Про це 24 Каналу розповів керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він зауважив, що росіяни тепер намагаються не захопити Авдіївку штурмом, а оточити її з боків.

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Барабаш розповів, що в ніч на 28 квітня один раз окупанти масово обстріляли місто, решту ночі спостерігалися хаотичні поодинокі прильоти по старій та центральній частинах міста.

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За словами посадовця, вночі ворог зазвичай рідко намагається штурмувати чи масовано обстрілювати Авдіївський напрямок, зауважив Барабаш. Активна фаза бойових дій відбувається вдень.

Перш за все це зумовлено погодними умовами. Довгий час тривають дощі, які ускладнюють пересування територією. Як тільки окупант отримає можливість виходити частіше, він буде це робити, переконаний мовець. Все ж періодично відбуваються виходи ДРГ з використанням нових розробок – плащів, через які тепловізор їх побачити не може.

Ще тиждень тому в середньому в місті відбувалося 12 – 15 обстрілів, зараз вже понад 30. По позиціях було 150 – 170 обстрілів щоденно, зараз перевалює за 300, штурмових дій було 12 – 15, зараз понад 30, позавчора було до 40,

– зауважив спікер.

Крім того, спостерігається активізація авіації. 27 квітня відбулося 8 авіаударів по місту, 8 по позиціях навколо міста.

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Ворог хоче оточити місто

На карті бойових дій помітно, що росіяни зараз намагаються просуватися з півдня та півночі Авдіївки. Є інформація, що вони зосередилися на захопленні Орлівки. Кілька разів раніше ворог намагався штурмувати Авдіївку, але це не вдалося, тому росіяни полишили спроби напряму захопити її.

Дійсно, вони взяли тактику обрізати нам логістику, бо від населеного пункту Орлівка є одна дорога в місто, а до неї вже є, умовно кажучи, дві дороги,

– прокоментував посадовець.

Він зауважив, що села неподалік Орлівки кожного дня страждають від обстрілів росіян з використанням артилерії та ракет.

"Зараз вони міняють тактику, намагаються дещо рухатися в бік Очеретиного. Там рельєф такий, що їм просто вийти на Бердичі. Там є залізнична дорога, яку також не просто перейти, тому вони зараз дещо більше намагаються зробити це коло саме до Очеретиного", – розповів Барабаш.

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