В воскресенье, 30 апреля, около 11:00 российские оккупанты в очередной раз обстреляли Авдеевку в Донецкой области. Ситуацию в комментарии журналистам прокомментировал начальник городской военной администрации Виталий Барабаш.

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"Два здания сложились"

Отметим, что старую часть Авдеевки враг атаковал еще ночью. Собственно, таким образом Россия в очередной раз доказала, что является террористическим государством, воюющим с гражданским населением.

Многоэтажные два здания сложились. Все три этажа, к фундаменту. Информации по людям еще нет,

– прокомментировал Барабаш последствия обстрела.

В то же время он отметил, что в Авдеевке по состоянию на 30 апреля остаются 1 782 человека, среди них 12-летний парень. Его ищут для того, чтобы, очевидно, эвакуировать.

Кроме того, по словам главы МВА, жители населённого пункта обеспечены едой и продуктами.

Обратите внимание! Известно, что 29 апреля вражеская армия четырежды ударила по Великой Новоселке и пять раз по Авдеевке. Пострадал в результате жилищный сектор поблизости коксохимического завода. К счастью, информация о жертвах и раненых не поступала.

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