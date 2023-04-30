В воскресенье, 30 апреля, около 11:00 российские оккупанты в очередной раз обстреляли Авдеевку в Донецкой области. Ситуацию в комментарии журналистам прокомментировал начальник городской военной администрации Виталий Барабаш.
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"Два здания сложились"
Отметим, что старую часть Авдеевки враг атаковал еще ночью. Собственно, таким образом Россия в очередной раз доказала, что является террористическим государством, воюющим с гражданским населением.
Многоэтажные два здания сложились. Все три этажа, к фундаменту. Информации по людям еще нет,
– прокомментировал Барабаш последствия обстрела.
В то же время он отметил, что в Авдеевке по состоянию на 30 апреля остаются 1 782 человека, среди них 12-летний парень. Его ищут для того, чтобы, очевидно, эвакуировать.
Кроме того, по словам главы МВА, жители населённого пункта обеспечены едой и продуктами.
Самое горячее направление
- Отметим к этой теме, что Авдеевский вместе с Бахмутским, Марьинским и Лиманским направлениями остается самым горячим на всей линии фронта. Оккупанты ежедневно обстреливают регион и не прекращают безрезультатные попытки наступления.
- Только за минувшие сутки наши воины отразили 58 вражеских атак на этом участке. В то же время, захватчики нанесли в общей сложности 7 ракетных и 39 авиационных ударов, совершив 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- Также руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш констатировал, что ситуация с каждым днем только обостряется. По его словам, враг теперь намерен не захватить город штурмом, а окружить его с разных сторон. То есть понятно, что террористы меняют тактику, ведь испытывают неудачи.