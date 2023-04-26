Про це в ефірі національного телемарафону розповів секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє 24 Канал. На його думку, окупанти або добровільно залишать території України, або ж вирушать додому "вантажем 200".

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Усі на власні очі побачать контрнаступ ЗСУ

Данілов заявив, що на засіданнях Ставки українська розвідка доповідає про стан справ та дії, які може вчинити ворог. Усю цю інформацію беруть до уваги, аналізують та систематизують, після чого приймають ті чи інші рішення.

Він додав, що Україна діятиме за своїм планом щодо вигнання російських загарбників, про який ніхто не знає. Це відбудеться, якщо найближчим часом постачання зброї відбуватиметься потужними темпами.

І коли починають розповідати про цей так званий великий контрнаступ, майте на увазі, що інформацію про нього має дуже обмежене коло осіб. Коли, як та в який спосіб – побачите на власні очі,

– заявив секретар РНБО.

За його словами, не більш як 3 – 5 людей, які дотичні до цього, володіють такою інформацією.

"Коли почнеться, ви все це побачите. Ми з вами будемо розуміти, що почалося те, на що ми очікували. Де, коли, в який час – це питання на сьогодні абсолютно закрите. Майте це на увазі", – підкреслив посадовець.

Наразі Україна має якісну військову техніку та зброю. Данілов запевнив, що, звісно, наша держава також хоче отримати якомога швидше та побільше усього того, що допоможе захистити її територіальну цілісність та незалежність.

Секретар РНБО наголосив, що навколо є дуже багато дезінформації з боку ворога. Тому не варто вірити в усе – українцям варто чекати, бо Сили оборони роблять свою роботу.

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Бахмут – стратегічно важливий фронт

Данілов зазначив, що засідання Ставки Верховного Головнокомандувача відбуваються щонайменше 2 – 3 рази на тиждень. У порядку денному завжди є питання оборони Бахмуту.

Військові щоразу наголошують на необхідності утримання цієї ділянки фронту. Це потрібно для того, щоб:

інша частина фронту не посипалася,

України могла підготуватися до контрнаступу.

Бахмут – це для нас стратегічно важливий фронт. Коли мова йшла про те, що треба здати, треба відійти, то якщо ми будемо так робити, можемо так дуже швидко дійти до наших західних кордонів,

– наголосив секретар РНБО.

Він додав, що Україна не виключає, що росіяни й надалі зможуть здійснювати наступальні дії.

"Наша розвідка доповідає про стан справ і про дії, які може вчинити наш ворог. Все береться до уваги, аналізується, систематизується і тільки після цього ухвалюються ті чи інші рішення", – підсумував посадовець.

Зверніть увагу! За словами голови ГУР Кирила Буданова, надмірна увага та інтерес до контрнаступу ЗСУ певною мірою ускладнюють ситуацію та створюють завищені очікування від українських захисників. Водночас подібні повідомлення лякають ворога.