Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь. Раніше повідомлялось про те, що Євросоюз виділив Києву ще 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги.

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Україна може не відвоювати всі території в 2023 році

Самусь розповів, що все може бути й ми не можемо змусити Західних партнерів нам допомагати. Треба просто дякувати, бо без їхньої допомоги, ми б не могли триматись стільки. Росія розраховувала на те, що ресурсів Україні вистачить на 3 тижні й протистояти такій величезній країні ми не зможемо.

Подивимось, як будуть розвиватись справи під час весняно-літньої кампанії. Щодо останнього шансу, вважаю, що це політико-інформаційне поняття, бо ця кампанія не буде однією операцією. Це буде комплекс операцій, які Україна може здійснювати на різних напрямках,

– зазначив військовий експерт.

Можна уявити, наприклад, що ЗСУ деокупують весь Південь і весь Крим, крім Севастополя, де росіяни захочуть влаштувати "легендарну" оборону. Так само можуть бути звільнені не всі території на Донбасі. Але якщо до кінця року буде так, то це можна назвати величезним успіхом.

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На Заході можуть боятись нового наступу росіян

Узимку з Заходу нас лякали, що Росія здійснить ще один широкомасштабний наступ, навіть гірший, ніж той, що був 24 лютого 2022 року. Однак ресурсів на це в Москви немає. Нас тоді намагались усадити за стіл перемовин, і нині ситуація десь повторюється.

"Зараз нам говорять, що Росія може перехопити ініціативу, якщо Україна не буде успішною в контрнаступі. Наше командування, генерал Залужний сказав ще в листопаді минулого року, які ресурси йому потрібні для того, щоб провести успішні наступальні дії", – зауважив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння.

Та допомога, яку нам надають партнери, вже наближається до тих цифр. У Росії ж не видно ніякого ударного угруповання, яке було б готове завдати Україні великих проблем. Так, ЗСУ можуть не звільнити всі території в 2023 році, але звільнення нових територій – це успіх, після якого допомога від партнерів може лише посилитись.

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