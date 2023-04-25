Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. Ранее сообщалось о том, что Евросоюз выделил Киеву еще 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи.

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Украина может не отвоевать все территории в 2023 году

Самусь рассказал, что все может быть и мы не можем заставить Западных партнеров нам помогать. Надо просто благодарить, потому что без их помощи, мы бы не могли держаться столько. Россия рассчитывала на то, что ресурсов Украине хватит на 3 недели, и противостоять такой огромной стране мы не сможем.

Посмотрим, как будут развиваться дела во время весенне-летней кампании. Относительно последнего шанса считаю, что это политико-информационное понятие, потому что эта кампания не будет одной операцией. Это будет комплекс операций, которые Украина может осуществлять по разным направлениям,

– отметил военный эксперт.

Можно представить, например, что ВСУ деоккупируют весь Юг и Крым, кроме Севастополя, где россияне захотят устроить "легендарную" оборону. Также могут быть освобождены не все территории на Донбассе. Но если до конца года будет так, это можно назвать огромным успехом.

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На Западе могут опасаться нового наступления россиян

Зимой с Запада нас пугали, что Россия совершит еще одно широкомасштабное наступление, даже хуже, чем то, что было 24 февраля 2022 года. Однако ресурсов на это у Москвы нет. Нас тогда пытались усадить за стол переговоров, и сейчас ситуация где-то повторяется.

"Сейчас нам говорят, что Россия может перехватить инициативу, если Украина не будет успешной в контрнаступлении. Наше командование генерал Залужный сказал еще в ноябре прошлого года, какие ресурсы ему нужны для того, чтобы провести успешные наступательные действия", - отметил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

Та помощь, которую нам оказывают партнеры, уже приближается к этим цифрам. В России же не видно никакой ударной группировки, которая была бы готова нанести Украине большие проблемы. Да, ВСУ могут не освободить все территории в 2023 году, но освобождение новых территорий – это успех, после которого помощь от партнеров может только усилиться.

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