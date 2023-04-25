Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после встречи глав МИД ЕС в Люксембурге, информирует 24 Канал. Там они обсудили потребности Украины.

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ЕС обещает ускорить предоставление Украине боеприпасов

По словам Борреля, уже предоставлена военная поддержка более чем на 31 миллиард евро.

Мы продолжаем выполнять свое обещание по 1 миллиарду на боеприпасы. Уже было предоставлено около тысячи ракет. Количество боеприпасов растет, и должно увеличиться быстрее в ближайшие дни,

– заявил глава дипломатии ЕС.

Кстати, первый элемент договоренности на возмещение расходов правительств стран ЕС за отправку боеприпасов Украине уже работает.

Относительно финансирования на сумму 1 миллиарда евро совместных закупок ЕС министры пришли к согласию, однако финального решения не приняли. Впрочем, процесс закупок активно готовится, чтобы как только будет решение – он заработал.

"Мы знаем, что Украина безотлагательно нуждается в боеприпасах и ракетах. И они нужны им для защиты своей территории. Ситуация не такова, что Россия не хочет останавливаться, и Украина не хочет останавливаться. Россия не хочет останавливать вторжение, и Украине должно продолжать защищаться. Именно так правильно объяснять то, что там происходит", – подчеркнул Боррель.

ЕС работает над реализацией заказа боеприпасов для Украины

По словам Борреля, первый путь предусматривал использование 1 миллиарда евро, чтобы ответить на наиболее неотложные нужды Украины. Эта работа продолжается.

предусматривал использование 1 миллиарда евро, чтобы ответить на наиболее неотложные нужды Украины. Эта работа продолжается. Второй путь – обеспечение Украины боеприпасами, которое предусматривало совместный заказ странами ЕС производства артиллерийских боеприпасов на предприятиях оборонной промышленности, еще нуждается в совместном решении.

– обеспечение Украины боеприпасами, которое предусматривало совместный заказ странами ЕС производства артиллерийских боеприпасов на предприятиях оборонной промышленности, еще нуждается в совместном решении. Третий путь – увеличение способности оборонной промышленности.

Совет ЕС согласовал выделение 1 миллиарда евро на боеприпасы для Украины

Недавно стало известно, что Совет ЕС выделит 1 миллиард евро боеприпасы для Украины до 31 мая. Соответствующее решение было принято 13 апреля. Это позволит ЕС возмещать государствам-членам боеприпасы, предоставленные Украине, из существующих запасов или средства изменения приоритетов действующих заказов в течение периода с 9 февраля по 31 мая 2023 года.