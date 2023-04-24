Иран – единственная страна мира, которая помогает россисйким террористам оружием. Иранские дроны атакуют украинские города и убивают украинский народ.

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В материале The Wall Street Journal говорится, что снаряды и боеприпасы российские корабли везут через Каспийское море. Сумма военной "помощи" Ирана шокирует. Только за последние полгода стране-террористке доставили более 300 тысяч снарядов.

За последние шесть месяцев грузовые корабли перевезли более 300 000 артиллерийских снарядов и миллион боеприпасов из Ирана в Россию, согласно официальным данным и документам, с которыми ознакомилась The Wall Street Journal.

– говорится в сообщении.

Кроме того, Иран пытается еще больше расширить военное сотрудничество с Россией. В частности, официальный Тегеран может еще увеличить поставки оружия стране-террористке. В частности, об этом заявили в американском Институте изучения войны.

Расширение террористического сотрудничества обсуждали министры иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и Сергей Лавров.