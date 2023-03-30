Иран может увеличить поставки оружия России. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

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Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан встретился с российским коллегой Лавровым в Москве 29 марта. В частности, чтобы пересмотреть стратегические и долгосрочные соглашения о сотрудничестве, которые, вероятно, усилят двусторонние отношения в области безопасности.

Абдоллахиан заявил, что официальные лица России и Ирана находятся на завершающей стадии подписания соглашения о сотрудничестве. Лавров продвигал иранский "мирный план" по безопасности в Персидском и Оманском заливах. Кроме того, прихвостень Путина заявил, что Кремль требует немедленного возвращения в Общий всеобъемлющий план действий.

Абдоллахиан и Лавров, вероятно, обсудили продолжение усилий России по закупке иранских систем вооружения для использования в Украине и завершенное соглашение о предоставлении Россией Ирану штурмовиков Су-35,

– отмечают аналитики ISW.

Украинский центр сопротивления 29 марта сообщил, что иранская авиакомпания Pouya Air Transport 13 марта возобновила регулярные рейсы между Тегераном и Москвой, предположительно, для поддержки поставок оружия. Также отмечалось, что иранские официальные лица планируют доставить беспилотники Shahed-131 персоналу "группы Вагнера" и что наемники уже начали тренироваться управлять дронами.

Ранее в ISW оценивали, что Россия возлагается на Иран по военной и технологической поддержке в Украине, и что некоторые иранские сотрудники, вероятно, находятся на территории нашего государства, напрямую поддерживая атаки агрессора на украинскую инфраструктуру.

Вероятно, Иран пытается укрепить двусторонние отношения безопасности с Россией, в которых оба являются более равноправными партнерами, и, вероятно, увеличит поставки оружия России, преследуя эту цел,

– подытожили в Институте изучения войны.

Обратите внимание! В WSJ со ссылкой на неназванных американских и иранских чиновников сообщали, что Тегеран снабжает Москву беспилотниками и снарядами в обмен на кибертехнологии. В частности, средства цифрового наблюдения. Также Тегеран стремится получить и другую технику и услуги. Заметим, что в СМИ уже не раз сообщали о возможной передаче Тегерану российских Су-35 за дроны-камикадзе.