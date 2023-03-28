Об этом на стриме 24 Канала рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его мнению, существует негласная договоренность, что Россия не будет снабжать Иран истребителями Су-35, а западные партнеры пока не будут передавать Украине истребители F-16.
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Что произойдет, если Иран получит российские Су-35
Как считает Свитан, передача Су-35 для Ирана действительно приблизит Украину к получению F-16. Он считает, что предварительное соглашение было заключено между США, Россией, Израилем и при участии других международных партнеров.
Особенно неприятной возможная передача российских истребителей Су-35 в Иран будет для Израиля. Они могут помешать некоторым планам этого государства.
Сама по себе передача Су-35 для Ирана опасна для Израиля тем, что те боевые действия, которые Израиль планирует по уничтожению иранской ядерной программы, могут быть сорваны этими Су-35. В последнее время еще и Китай подошел – Саудовская Аравия и Иран возобновили дипломатические отношения. Саудиты могут перекрыть воздушное пространство, по которому можно было бы нанести удар по Ирану,
– отметил Свитан.
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По его мнению, если Иран получит российские Су-35, это может повлечь за собой передачу истребителей F-16 для Украины.
Россия регулярно получает дроны от Ирана
- В минобороны Великобритании предполагают, что Россия начала регулярно получать иранские дроны-камикадзе "Шахид" небольшими партиями. С начала марта, как там сообщили, Россия запустила не менее 71 Shahed-136, не считая сегодняшних обстрелов.
- Военный эксперт по Израилю Давид Гендельман считает, что Иран получает от России кибер-оружие. В дальнейшем все может дойти и до Су-35 или до ЗРК С-400.
- В ночь на 28 марта российские оккупанты нанесли массированную атаку дронами. Известно, что силам ПВО удалось уничтожить 14 из 15 ударных дронов.