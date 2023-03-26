Об этом говорится в ежедневном обзоре Министерства обороны Великобритании.

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По данным разведки, с начала марта 2023 года армия России запустила не менее 71 ударного беспилотного летательного аппарата "Шахид" иранской разработки по целям в Украине.

Эти атаки произошли после двухнедельной паузы в атаках в конце февраля 2023 года. Россия, вероятно, начала регулярно получать небольшое количество "Шахидов,

– говорится в сообщении.

Россия атакует дронами по двум направлениям

Отмечают, что Россия запускает "Шахиды" по двум направлениям: из Краснодарского края на Востоке и из Брянской области на Северо-востоке.

Это позволяет России гибко нацеливаться на широкий сектор Украины и уменьшает время полета к целям на Севере Украины. Вероятно, это также попытки изучить и истощить украинскую ПВО,

– говорится в отчете разведки Великобритании.

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