Об этом говорится в ежедневном обзоре Министерства обороны Великобритании.
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По данным разведки, с начала марта 2023 года армия России запустила не менее 71 ударного беспилотного летательного аппарата "Шахид" иранской разработки по целям в Украине.
Эти атаки произошли после двухнедельной паузы в атаках в конце февраля 2023 года. Россия, вероятно, начала регулярно получать небольшое количество "Шахидов,
– говорится в сообщении.
Россия атакует дронами по двум направлениям
Отмечают, что Россия запускает "Шахиды" по двум направлениям: из Краснодарского края на Востоке и из Брянской области на Северо-востоке.
Это позволяет России гибко нацеливаться на широкий сектор Украины и уменьшает время полета к целям на Севере Украины. Вероятно, это также попытки изучить и истощить украинскую ПВО,
– говорится в отчете разведки Великобритании.
Атаки дронами: последние новости
- Российские оккупанты атаковали Киевщину беспилотниками в ночь на 22 марта.
- Украинская ПВО уничтожила все 8 дронов врага, однако обломки нанесли существенные разрушения общежитию в Ржищеве.
- В результате атаки погибли 9 человек. Спастись удалось 200 человек, которые вовремя спустились к укрытию.
- Ночью 22 марта россияне запускали дроны именно из Брянской области. Всего было выпущено 21 "Шахид". Силам ПВО удалось сбить 16 из них.
- Кроме общежитий в Киевской области есть попадание в объект критической инфраструктуры в Житомирской области.