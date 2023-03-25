Министр транспорта России Виталий Савельев доложил Путину, что охрану Крымского моста усилят перед летним сезоном. Об этом пишут прокремлевские СМИ.

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Какая ситуация на Крымском мосту

По словам Савельева, ситуация на Крымском мосту "нормализовалась". Оккупанты осматривают абсолютно все заезжающие на мост машины. Также работают 8 паромов, 2 из которых перевозят опасный груз.

Министр транспорта страны-террориста также сказал, что в летний сезон охрану на мосту усилят. Мол, ожидается сезон отпусков, поэтому движение в Крым усилится. Хотя, скорее всего, россияне боятся летнего "хлопка", ведь ожидается контрнаступление ВСУ, поэтому взрывов в Крыму не избежать. А Крымский мост – всегда будет целью номер 1 для украинских защитников.

Кроме того, Савельев доложил Путину о планах увеличить количество поездов в Крым до 3 миллионов пассажиров. Интересно, действительно ли в Кремле надеются на туристический сезон в Крыму, или просто пытаются обеспечить выезд россиянам с временно оккупированного полуострова и подать это под красивым соусом. Ведь в прошлый сезон "хлопка" поездов для тех, кто хотел бежать в Россию, не хватало и на выезд через мост были безумные очереди.

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