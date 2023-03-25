Министр транспорта России Виталий Савельев доложил Путину, что охрану Крымского моста усилят перед летним сезоном. Об этом пишут прокремлевские СМИ.
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Какая ситуация на Крымском мосту
По словам Савельева, ситуация на Крымском мосту "нормализовалась". Оккупанты осматривают абсолютно все заезжающие на мост машины. Также работают 8 паромов, 2 из которых перевозят опасный груз.
Министр транспорта страны-террориста также сказал, что в летний сезон охрану на мосту усилят. Мол, ожидается сезон отпусков, поэтому движение в Крым усилится. Хотя, скорее всего, россияне боятся летнего "хлопка", ведь ожидается контрнаступление ВСУ, поэтому взрывов в Крыму не избежать. А Крымский мост – всегда будет целью номер 1 для украинских защитников.
Кроме того, Савельев доложил Путину о планах увеличить количество поездов в Крым до 3 миллионов пассажиров. Интересно, действительно ли в Кремле надеются на туристический сезон в Крыму, или просто пытаются обеспечить выезд россиянам с временно оккупированного полуострова и подать это под красивым соусом. Ведь в прошлый сезон "хлопка" поездов для тех, кто хотел бежать в Россию, не хватало и на выезд через мост были безумные очереди.
Как россияне "проспали взрыв" на Крымском мосту
- 8 октября около 6 часов утра на Керчинском мосту случился мощный взрыв, что серьезно повредило часть моста.
- В России заявили, что взрывчатка была внутри одного из грузовиков. Интересно, что накануне в Кремле неоднократно уверяли, что тщательно проверяют все заезжающие на мост транспортные средства.
- Сначала российские СМИ начали писать, что так произошло, потому что фуру не загоняли на рентген. Впоследствии версия изменилась и ФСБ России показали свои навыки фотошопа, продемонстрировав фейковый рентген. Впрочем, после анализа экспертов стало очевидно, что это рисунок.
- Однако эти взрывы так испугали оккупантов, что теперь на рентген загоняют абсолютно все автомобили. Действителен ли такой метод защиты от "хлопка" – покажет время. Однако этот рентген бывает ломается, из-за чего водителям приходится стоять в очереди на мост в многокилометровых пробках.