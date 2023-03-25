Міністр транспорту Росії Віталій Савельєв доповів Путіну, що охорону Кримського мосту посилять перед літнім сезоном. Про це пишуть прокремлівські ЗМІ.
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Яка ситуація на Кримському мосту
За словами Савельєва, ситуація на Кримському мосту "нормалізувалася". Окупанти оглядають абсолютно всі машини, які заїжджають на міст. Також працюють 8 поромів, 2 з яких перевозять небезпечний вантаж.
Міністр транспорту країни-терористки також сказав, що у літній сезон охорону на мості посилять. Мовляв, очікується сезон відпусток, тож рух до Криму посилиться. Хоча, скоріше за все, росіяни бояться літньої "бавовни", адже очікується контрнаступ ЗСУ, тож вибухів у Криму не уникнути. А Кримський міст – завжди буде ціллю номер 1 для українських захисників.
Крім цього, Савельєв доповів Путіну про плани збільшити кількість поїздів до Криму до 3 мільйонів пасажирів. Цікаво, чи у Кремлі справді сподіваються на туристичний сезон у Криму, чи просто намагаються забезпечити виїзд росіянам з тимчасово окупованого півострова й подати це під красивим соусом. Адже у минулий сезон "бавовни" потягів для тих, хто хотів втекти до Росії, не вистачало й на виїзд через міст були шалені черги.
Як росіяни "проспали вибух" на Кримському мосту
- 8 жовтня близько 6 години ранку на Керчинському мосту трапився потужний вибух, що серйозно пошкодило частину мосту.
- В Росії заявили, що вибухівка була всередині однієї з вантажівок. Цікаво, що напередодні у Кремлі неодноразово запевняли, що ретельно перевіряють усі транспортні засоби, які заїжджають на міст.
- Спершу російські ЗМІ почали писати, що так трапилось, тому що фуру не заганяли на рентген. Згодом версія змінилася й ФСБ Росії показали свої навички фотошопу, продемонструвавши фейковий рентген. Втім, після аналізу експертів стало очевидно, що це малюнок.
- Проте ці вибухи так налякали окупантів, що тепер на рентген заганяють абсолютно всі автівки. Чи дієвий такий метод захисту від "бавовни" – покаже час. Проте цей рентген буває ламається, через що водіям доводиться стояти в черзі на міст у багатокілометрових заторах.