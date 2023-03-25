Міністр транспорту Росії Віталій Савельєв доповів Путіну, що охорону Кримського мосту посилять перед літнім сезоном. Про це пишуть прокремлівські ЗМІ.

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Яка ситуація на Кримському мосту

За словами Савельєва, ситуація на Кримському мосту "нормалізувалася". Окупанти оглядають абсолютно всі машини, які заїжджають на міст. Також працюють 8 поромів, 2 з яких перевозять небезпечний вантаж.

Міністр транспорту країни-терористки також сказав, що у літній сезон охорону на мості посилять. Мовляв, очікується сезон відпусток, тож рух до Криму посилиться. Хоча, скоріше за все, росіяни бояться літньої "бавовни", адже очікується контрнаступ ЗСУ, тож вибухів у Криму не уникнути. А Кримський міст – завжди буде ціллю номер 1 для українських захисників.

Крім цього, Савельєв доповів Путіну про плани збільшити кількість поїздів до Криму до 3 мільйонів пасажирів. Цікаво, чи у Кремлі справді сподіваються на туристичний сезон у Криму, чи просто намагаються забезпечити виїзд росіянам з тимчасово окупованого півострова й подати це під красивим соусом. Адже у минулий сезон "бавовни" потягів для тих, хто хотів втекти до Росії, не вистачало й на виїзд через міст були шалені черги.

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