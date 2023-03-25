Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, пише 24 Канал. Вона наголосила, що після того, як агресор втече з Криму, Сили оборони не дозволять йому повернутися.

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В окупантів багато розгалужень у Криму

Гуменюк констатувала, що сезон "бавовни" вже розпочато й додала, що українські війська не будуть "заколихувати" окупантів.

Їм не буде спокою в жодній точці тимчасово окупованого Криму, тому що ми дуже серйозно налаштовані повернути наші території та повернутися до кордонів 1991 року,

– сказала речниця.

Вона додала, що російські військові ще будуть відчувати сезон "бавовни" в деяких місцях і точках. "Це однозначно, тому що в них дуже багато розгалужень на Кримському півострові, зокрема військових об'єктів", – заявила Гуменюк.

Речниця наголосила, що Україна працює тільки по військових об'єктах ворога.

Росіяни будуть намагатися укріплювати рубежі оборони

Крім того, Гуменюк прокоментувала траншеї на кримських пляжах і будівництво фортифікаційних споруд. Як каже речниця, через те, що в Криму розпочато сезон "бавовни", окупанти "не скупчуються і намагаються не концентрувати свої сили на певних ділянках".

Ті окопи, якими вони награлися у пісочок на пляжах, вони зрозуміли, що курортний сезон для них вже згорнуто. Їм треба пакувати та вивозити речі. Цим вони й займаються,

– констатувала Гуменюк.

Вона додала, що окупанти будуть намагатися укріплювати рубежі оборони, адже цього вимагає військова праця.

"Але наскільки вони укріплені – це певна межа, далі вже не може бути. Далі потрібно чекати, коли їм дозволять перейти на більш глибокий рубіж оборони", – резюмувала Гуменюк.

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