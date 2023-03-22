Нічну "бавовну" в окупованому Севастополі в ефірі телемарафону прокоментувала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, пише 24 Канал. Вона не повідомила деталей "бавовни", але зіронізували, що тепер росіяни можуть заявляти, що риття окопів в Криму не було марним.

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"Вони (росіяни – 24 Канал) ж для чогось там копали окопи. Хай мають тепер виправдання, що робота не була марною", – сказала Гуменюк.

Нічна "бавовна" в Севастополі: що відомо

Кореспондент "Крым.Реалии" повідомив, що перед вибухом у Севастополі не було чути ні шуму ракети, що летить, ні стрілянини з автоматичної зброї. Вибухи в Севастополі лунали в районі Південної бухти.

Проросійські медіа пишуть, що гучні вибухи пролунали в місті о 4:36, потім о 4:46, потім близько 5:00 та о 5:40 за місцевим часом.

Повідомляється, що буцімто спрацювали бонові загородження при вході до Севастопольської бухти, внаслідок чого нібито було зупинено та знищено морський дрон.

Потужний вибух у Севастополі 22 березня: відео

Окупаційна влада Севастополя повідомила, що морський пасажирський транспорт призупинив свою роботу. Там також заявляють, що бухту нібито атакували морські дрони.

Ставленик Кремля у Севастополі Міхаїл Развожаєв навіть встиг похвалитися "вдалою роботою" російського флоту, який нібито відбив атаку. Развожаєв каже, що нібито знищено три об'єкти.

Гауляйтер заявив, що російські моряки вели вогонь зі стрілецької зброї й нібито військові кораблі не постраждали.

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