На території Кримського півострова 20 березня прогриміли потужні вибухи. Журналісти повідомили, що через них було пошкоджено залізничний вузол в Джанкої. Інформацію 21 березня в ефірі Радіо Свобода підтвердила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

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"Використання наразі неможливе"

Зі слів спікерки зрозуміло, що пошкодження вузлової залізничної станції суттєві. Себто ворог поки не може використовувати цей транспортний шлях.

Ми розуміємо, що вони будуть намагатися якнайшвидше відновити те, що пошкоджено, тому що безпосередньо залізничне сполучення – це спосіб доставки важкого озброєння та особового складу. Але ми продовжуємо роботу, зокрема, з вогневого контролю, для того, щоб ці зусилля були марними,

– також наголосила Гуменюк.

Разом з тим вона натякнула, що ця атака є "одним з елементів плану, який передує активним діям". Очевидно, про саме йдеться, стане відомо згодом.



Де розташований залізничний вузол, що постраждав від "бавовни" в Криму / Карта

Зверніть увагу! В Головному управління розвідки зазначали, що вибухи в Джанкої знищили російські ракети "Калібр НК". Невідомо, про скільки саме крилатих ракет йдеться, однак, у будь-якому разі, це є потужним сигналом для окупантів, що скоро їм доведеться накивати п'ятами з українського півострова.

Що кажуть експерти про цю "бавовну"