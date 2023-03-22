На территории Крымского полуострова 20 марта прогремели мощные взрывы. Журналисты сообщили, из-за них был поврежден железнодорожный узел в Джанкое. Информацию 21 марта в эфире Радио Свобода подтвердила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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"Использование пока невозможно"

По словам спикера, понятно, что повреждения узловой железнодорожной станции существенные. То есть враг пока не может использовать этот транспортный путь.

Мы понимаем, что они будут пытаться как можно быстрее восстановить то, что повреждено, потому что непосредственно железнодорожное сообщение – это способ доставки тяжелого вооружения и личного состава. Но мы продолжаем работу, в частности, по огневому контролю, для того чтобы эти усилия были напрасными,

– также отметила Гуменюк.

Вместе с тем она намекнула, что эта атака является "одним из элементов плана, предшествующего активным действиям". Очевидно, о чем идет речь, станет известно вскоре.



Где расположен железнодорожный узел, пострадавший от "хлопка" в Крыму / Карта

Обратите внимание! В Главном управлении разведки отмечали, что взрывы в Джанкое уничтожили российские ракеты "Калибр НК". Неизвестно, о скольки именно крылатых ракет идет речь, однако, в любом случае, это мощный сигнал для оккупантов, что скоро им придется убегать с украинского полуострова.

Что говорят эксперты об этом "хлопке"