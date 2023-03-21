Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, средства ПВО, которые так часто восхваляют оккупанты, не могут полностью защитить их от "хлопка".

Читайте также Оккупационная "власть" Джанкоя ввела режим чрезвычайного положения

"Комплексы, которые они очень хвалили, это потомки советских технологий. В лучшем случае – конца 80-х годов, которые имеют в своей конструкции ограниченное использование цифровой архитектуры. Поэтому их эффективность намного ниже заявленной", – отметил он.

Поэтому у России нет возможности полностью закрыть небо и над своими собственными территориями.

Россияне не могут закрыть небо над Крымом

Крамаров отметил, что захватчики могут с помощью комплексов С-300, С-400, Бук-М2, Бук-М3, Тор закрывать небо только над определенными местами полуострова.

Также военный эксперт напомнил зенитно-артиллерийскую систему Панцирь-С1, которую россияне сейчас не применяют там, где высока вероятность поражения. Он объяснил, что когда начинается тяжелое сражение, у врага возникают проблемы.

Если использовать панцирь-С1 в условиях тяжелого противовоздушного боя с большим количеством последовательных выстрелов, у них начинаются проблемы с системой выведения ракет на боевую готовность. Она просто стреляет по объектам, которые рядом,

– сказал он.

Как подчеркнул Андрей Крамаров, ВСУ удается эффективно уничтожать российские радиолокационные системы. Эксперт подчеркнул, что оккупантам не удастся полностью закрыть небо над Крымом.

"Хлопок" в Крыму: смотрите видео

"Хлопок в Джанкое": главное