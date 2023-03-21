Ранее вражеская сторона заявляла об атаке беспилотников. В связи с этим оккупационная администрация организовала группы по документированию и оценке нанесенного ущерба. "Председатель" города Игорь Ивин отметил, что потерпевшим будут компенсированы убытки из резервного фонда муниципального образования городского округа Джанкой. Об этом пишет "Крымский ветер".

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РосСМИ написали, что в результате "хлопка" повреждены четыре объекта железнодорожной станции. Как отмечает спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, в Джанкое сходятся все железнодорожные ветви оккупированного Крыма.

Вывод из строя этого узла парализует поставки как черноморского флота, так и групп оккупантов в Херсонской и Запорожской областях,

– заметил полковник ВСУ.

У пропагандистов "все под контролем"

Традиционно, российские пропагандисты заявили, что ночная атака дронов на Джанкой является не чем иным, как "ответной реакцией США на озвученный лидером КНР стратегический курс Китая быть вместе с Россией". При этом, по словам представительницы оккупационной администрации Ольги Ковитиди, атака дронов была "успешно отражена российской системой ПВО". Якобы значительный ущерб не причинен, вся крымская инфраструктура работает в плановом режиме.

"Сегодня противники России очень хотят дестабилизировать ситуацию в России, в частности в Крыму. У врагов России ничего не получается. Мы понимаем, что военная разведка Украины очень хотела бы создать панические настроения в Крыму", – жалуется Ковитиди.

Россиянам "не захочется приезжать"

Активист Рагим Гумбатов утверждает, что атака беспилотников в Джанкое нанесла серьезный имиджевый ущерб курортной привлекательности Крыма. Скорее всего, количество россиян, желающих отдыхать на полуострове, резко сократится.

"Много ли будет желающих, которые ради крымского загара будут рисковать своей жизнью при таких обстоятельствах? Мне кажется, что ответ очевиден", – убежден общественный деятель.

Кроме того, добавил он, последние события являются большим ударом по притоку инвестиций в Крым. Дело в том, что частный бизнес в этих условиях вряд ли будет инвестировать, так что останутся только бюджетные вливания.

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