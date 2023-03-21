Таку інформацію 24 Каналу прокоментував військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, пошкоджені ракети окупанти вже точно не зможуть використовувати для запуску по території України.

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Росіяни в розпачі

Олександр Коваленко пояснив, якщо порівнювати із БпЛА, то знищення таких ракет як "Калібр", які є дефіцитними в Росії, дійсно відобразиться на потужностях окупантів.

Це досить серйозні втрати,

– переконаний він.

На його думку, зовсім неважливо, чи ракети внаслідок "бавовни" було цілком знищені чи лише частково пошкоджені. Їх все одно потім не можна буде використовувати.

"Знищення або пошкодження – це фактично також знищення", – додав він.

Коваленко зазначив, що у будь-якому випадку зброя стає небоєздатною.

Окупанти мають ресурси, але не можуть їх використати

Військово-політичний оглядач пояснив, що на відео видно вибух саме внаслідок знищення БпЛА.

"Щодо детонації боєкомплекту – це вже інше питання", – підкреслив він.

За його словами, останні події в Криму – болючий удар по росіянах, які перебувають біля кордону з Україною на аеродромах.

"У них безмежний ресурс бомб, але застосовувати бомби вони не можуть, бо для цього потрібно заходити в повітряний простір України", – зауважив він.

Коваленко додав, що це призведе до знищення їхнього винищувача чи фронтового бомбардувальника.

"Бавовна" у Джанкої: коротко