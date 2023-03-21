Таку інформацію 24 Каналу прокоментував військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, пошкоджені ракети окупанти вже точно не зможуть використовувати для запуску по території України.
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Росіяни в розпачі
Олександр Коваленко пояснив, якщо порівнювати із БпЛА, то знищення таких ракет як "Калібр", які є дефіцитними в Росії, дійсно відобразиться на потужностях окупантів.
Це досить серйозні втрати,
– переконаний він.
На його думку, зовсім неважливо, чи ракети внаслідок "бавовни" було цілком знищені чи лише частково пошкоджені. Їх все одно потім не можна буде використовувати.
"Знищення або пошкодження – це фактично також знищення", – додав він.
Коваленко зазначив, що у будь-якому випадку зброя стає небоєздатною.
Окупанти мають ресурси, але не можуть їх використати
Військово-політичний оглядач пояснив, що на відео видно вибух саме внаслідок знищення БпЛА.
"Щодо детонації боєкомплекту – це вже інше питання", – підкреслив він.
За його словами, останні події в Криму – болючий удар по росіянах, які перебувають біля кордону з Україною на аеродромах.
"У них безмежний ресурс бомб, але застосовувати бомби вони не можуть, бо для цього потрібно заходити в повітряний простір України", – зауважив він.
Коваленко додав, що це призведе до знищення їхнього винищувача чи фронтового бомбардувальника.
"Бавовна" у Джанкої: коротко
- Орієнтовно о 20:50 20 березня в тимчасово окупованому Джанкої пролунали вибухи. Місцеві мешканці почали бідкатись через звуки дронів, а потім вибухи та автоматні черги.
- Пропагандисти відразу писали про нібито роботу ППО, це підтвердив так званий радник колаборанта Сєргєя Аксьонова Алєг Крючков.
- Згодом українські розвідники повідомили, що внаслідок "бавовни" у Джанкої знищені російські ракети "Калібр НК".