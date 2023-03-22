Ночной "хлопок" в оккупированном Севастополе в эфире телемарафона прокомментировала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал. Она не сообщила деталей "хлопка", но сыронизировала, что теперь россияне могут заявлять, что рытье окопов в Крыму не было бесполезно.
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"Они же (россияне – 24 Канал) зачем-то там копали окопы. Пусть теперь имеют оправдание, что работа не была напрасной", – сказала Гуменюк.
Ночной "хлопок" в Севастополе: что известно
Корреспондент "Крым.Реалии" сообщил, что перед взрывом в Севастополе не было слышно ни шума летящей ракеты, ни стрельбы из автоматического оружия. Взрывы в Севастополе раздавались в районе Южной бухты.
Пророссийские медиа пишут, что громкие взрывы прогремели в городе в 4:36, затем в 4:46, затем около 5:00 и в 5:40 по местному времени.
Сообщается, что якобы сработали боновые заграждения при входе в Севастопольскую бухту, в результате чего якобы был остановлен и уничтожен морской дрон.
Мощный взрыв в Севастополе 22 марта: видео
Оккупационные власти Севастополя сообщили, что морской пассажирский транспорт приостановил свою работу. Там также заявляют, что бухту якобы атаковали морские дроны.
Ставленник Кремля в Севастополе Михаил Развожаев даже успел похвастаться "удачной работой" российского флота, якобы отразившего атаку. Развожаев говорит, что якобы уничтожены три объекта.
Гауляйтер заявил, что российские моряки вели огонь из стрелкового оружия и якобы военные корабли не пострадали.
Ранее "хлопок" посетил Джанкой
- Следует отметить, что 20 марта в оккупированном Крыму тоже было неспокойно. В частности, поздно вечером взрывы прогремели в Джанкое.
- В Главном управлении разведки отмечали, что взрывы в Джанкое уничтожили российские ракеты "Калибр НК". После взрывов Россия не сможет восстановить эти "Калибры".
- Наталья Гуменюк констатировала, что в результате "хлопка" в Джанкое у россиян возникли логистические проблемы. Россия сейчас не может использовать этот транспортный путь.