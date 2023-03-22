О взрывах в Севастополе местные телеграм-каналы начали сообщать под утро, передает 24 Канал. На одном из видео с камер наблюдения можно услышать, что "хлопок" подвели около 05:00.

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Травят байки о работе ПВО

Понятно, что не обошлось без любимых легенд о якобы работе ПВО. Как уверяют в пабликах, об этом сообщили официальные источники. Что касается самой причины взрывов, то якобы и на этот раз ВСУ атаковали Севастополь дронами.

Если обратить внимание на то, что пишут местные телеграм-каналы, то мощный взрыв произошел около 04:30 в районе Южной бухты. Еще через 15 минут был еще один взрыв. Говорят, он больше напоминал работу ПВО.

Оккупанты предполагают, что запущены как летательные, так и надводные дроны. Уверяют, что повреждений инфраструктуры и прилетов нет. Весьма странно, учитывая мощный взрыв, раздавшийся на видео.

Что говорят журналисты? Корреспонденты издания "Крым. Реалии" рассказали, что около 04:46 раздался взрыв в центральной части Севастополя. Журналист отметил, что перед взрывом не слышали ни характерного для ракеты шума, ни стрельбы из автоматического оружия.

В Севастополе с утра прогремел мощный взрыв: смотрите видео

Утром раздаются автоматные очереди

Через час с момента первого взрыва в городе раздаются автоматные очереди. Таким образом, предполагают местные жители, пытаются сбить дроны, которыми атакуют полуостров.

Впоследствии стало известно, что в акватории Черного моря работают корабли россиян. Уверяют, что пожаров и дыма над городом нет. В то же время продолжают строить забавные теории заговора. Мол, как и с "хлопком" в Джанкое, на этот раз снова у полуострова "паслись" американские дроны-разведчики.

С помощью автоматов оккупанты хотят сбить дроны: смотрите видео

В Севастополе закрыли переправу

Поскольку у страха глаза большие, то в Севастополе решили из-за взрывов закрыть переправу через бухту. В Департаменте транспорта отметили, что морские катера из Артбухты и Графской пристани в Северный и Радионово временно не курсируют.

Местные сняли также подход к Севастопольской бухте. Уверяют, что там отсутствуют гражданские и военные катера. И то, что показывают на видео, – морской дрон, застрявший в ограждении. Мол, беспилотник не только застрял. Его еще и уничтожили.

Оккупанты рассказывают о дроне, который якобы застрял возле бухты: смотрите видео

По состоянию на 06:30 в Севастополе все еще неспокойно. Поступает информация о якобы работе ПВО. Но ее местные власти еще не подтверждали и не опровергали.

Оккупанты говорят об атаке надводными дронами

Ближе к 07:30 проснулась наконец так называемая местная "власть". Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об атаке флота надводными беспилотниками. Он похвастался, что три объекта удалось уничтожить. По ним били как из стрелкового оружия, так и из ПВО. В традиционной манере, военные корабли не пострадали, говорит он.

Развожаев также заметил, что в сооружениях на Ленине 2, доме Москвы выбило окна. Это произошло в результате взрывов морских дронов. По его словам, никто не пострадал.

Заметим, что мы не просто так написали о бессоннице. Да, 20 марта около 20:50 раздалась целая серия взрывов, но в Джанкое. Тогда тоже сообщали об атаке дронами. Более того, стало известно о попадании по крылатым ракетам типа "Калибр".