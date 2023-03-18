Вероятно, боясь наступления Вооруженных Сил Украины россияне строят укрепление в Красноперекопском районе на севере Крыма. Для этого враги вырезают лесополосы.

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Как выглядят укрепления россиян в Крыму

Подписчики телеграм-канала "Крымский ветер" опубликовали видео, как выглядят вражеские окопы в Красноперекопском районе.

Укрепление россиян между населенными пунктами Ишунь и Воинка: смотрите видео

Кроме этого, фортификационные сооружения и окопы враги роют даже недалеко возле Чонгара, что в Геничевском районе Херсонской области. Следует отметить, что это фактически въезд в Крым со стороны материковой Украины. Ведь Чонгар является последним селом на автодороге международного значения М18E105 перед Чонгарским мостом в Крым.

Оборона россиян возле Чонгара / Фото "Крымский ветер"

Враги построили укрепление возле Чонгара: смотрите видео

Также российские захватчики укрепляются между селами Ишунь и Воронцовка. В частности, строят фортификационные сооружения у моста через реку Чатырлык.

Завезли сверх вагона леса, сбивают опалубки, вероятно, для бетонных работ. Напротив, через дорогу роют очередные окопы,

– рассказали местные жители.



Россияне строят фортификационные сооружения между селами Ишунь и Воронцовка

Укрепление россиян в Красноперекопском районе: смотрите видео

Движение "Атеш" рассказало детали "строительства"

Военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины "Атеш" заявило, что их строители уже начали работу.

Вместе с тем мы подробно знаем, где и как протекает строительство фортификационных сооружений. Все слабые места и дыры в вашей обороне. Гарантируем, что вам она не поможет,

– заявили участники движения.

Они добавили, что строители движения "Атеш" работают не только возле Чонгара, но и на других объектах во всем Крыму.

"Как и ожидалось, половину денег россияне распылили", – добавили в движении.

Движение "Атеш" "помогает" оккупантами строить постройки: смотрите видео

Что происходит в Крыму: коротко