Во врагов началась паника, ведь они слышали несколько взрывов. Зато оккупационная "власть" снова соврала.
Далее будет много интересного, – военный ВСУ о "хлопке" в Крыму
Что происходит в Севастополе
Начиная с 7:47, 18 марта в телеграм-каналах начали писать о взрывах в Севастополе. Мол, бахкает с одинаковой периодичностью. Впервые 18 марта взрывы услышали ориентировочно в 7.31.
На Корабельной стороне Севастополя раздается стрельба,
– жаловались в телеграм-каналах.
Некоторые писали, что в Корабельной стороне города слышны взрывы, а не стрельба.
Ориентировочно в 8:01 оккупанты написали, что якобы в Инкермане "явно какая-то перестрелка". Ведь якобы именно оттуда доносятся громкие звуки.
У оккупантов взрываются явно не "салюты"
Народ, что бахкает? Для салюта рано!
– жаловались местные.
Ведь с самого утра враги начали поздравлять друг друга с днем воссоединения Крыма с Россией. Вероятно, у врагов уже не очень "праздничное" настроение, учитывая тот факт, что, скорее всего, их утром "приветствует" "хлопок" и желает как можно скорее убраться с чужой земли.
У оккупантов в Севастополе "хлопок": смотрите на карте
У россиян истерика
Между "поздравлениями" у россиян в чатах появляется все больше панических сообщений:
- "что гремит? Очень слышны взрывы";
- "что происходит. Так сильно грохочет";
- "это бомбят, что ли?";
- "на салют не похоже";
- "бахает и не раз".
"Хлопок" у оккупантов в Севастополе / Скриншоты с паническими комментариями врагов
В российских телеграм-каналах даже пишут, что некоторые местные боятся выходить из домов, хотя непонятно, где стреляют.
Пока так называемая оккупационная власть еще не комментировала инцидент, местные уже сами вспоминают традиционное объяснение врагов и предполагают, что якобы это не перестрелка, а просто, наверное, беспилотник к нам прилетел и вот ПВО работает, чего такой бунт.
Впоследствии псевдогубернатор Севастополя Михаил Развожаев придумал еще "лучшую" версию. Мол, якобы "нет" причин паниковать, ведь "в городе все спокойно".
Вижу сообщение о громких звуках. На одном из полигонов идет обучающая стрельба, в том числе гранатометы,
– снова соврал Развожаев.
Ведь люди, живущие в городе говорят, что в тех районах, где было слышно взрывы, нет полигонов. В частности, говорится об Инкермане и Корабельной стороне города.
Взрывы в Крыму
- 7 марта взрывы прогремели в районе аэродрома Бельбек. Тогда оккупанты также поспешили заверить якобы у них обучение.
- 4 марта "хлопок" звучал на авиабазе возле Гвардейского в Крыму. Тогда в небо взвился черный дым. Однако российские пропагандисты сразу же написали о беспилотнике.
- В начале марта генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун объяснял, что "хлопку" на полуострове могут способствовать украинцы. По его словам, взрывы могут происходить с помощью "третьей силы". Следует заметить, что ни Генштаб ВСУ, ни другие ведомства не брали на себя ответственность за "хлопок".