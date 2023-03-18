Во врагов началась паника, ведь они слышали несколько взрывов. Зато оккупационная "власть" снова соврала.

Далее будет много интересного, – военный ВСУ о "хлопке" в Крыму

Что происходит в Севастополе

Начиная с 7:47, 18 марта в телеграм-каналах начали писать о взрывах в Севастополе. Мол, бахкает с одинаковой периодичностью. Впервые 18 марта взрывы услышали ориентировочно в 7.31.

На Корабельной стороне Севастополя раздается стрельба,

– жаловались в телеграм-каналах.

Некоторые писали, что в Корабельной стороне города слышны взрывы, а не стрельба.

Ориентировочно в 8:01 оккупанты написали, что якобы в Инкермане "явно какая-то перестрелка". Ведь якобы именно оттуда доносятся громкие звуки.

У оккупантов взрываются явно не "салюты"

Народ, что бахкает? Для салюта рано!

– жаловались местные.

Ведь с самого утра враги начали поздравлять друг друга с днем воссоединения Крыма с Россией. Вероятно, у врагов уже не очень "праздничное" настроение, учитывая тот факт, что, скорее всего, их утром "приветствует" "хлопок" и желает как можно скорее убраться с чужой земли.

У оккупантов в Севастополе "хлопок": смотрите на карте

У россиян истерика

Между "поздравлениями" у россиян в чатах появляется все больше панических сообщений:

"что гремит? Очень слышны взрывы";

"что происходит. Так сильно грохочет";

"это бомбят, что ли?";

"на салют не похоже";

"бахает и не раз".

"Хлопок" у оккупантов в Севастополе / Скриншоты с паническими комментариями врагов

В российских телеграм-каналах даже пишут, что некоторые местные боятся выходить из домов, хотя непонятно, где стреляют.

Пока так называемая оккупационная власть еще не комментировала инцидент, местные уже сами вспоминают традиционное объяснение врагов и предполагают, что якобы это не перестрелка, а просто, наверное, беспилотник к нам прилетел и вот ПВО работает, чего такой бунт.

Впоследствии псевдогубернатор Севастополя Михаил Развожаев придумал еще "лучшую" версию. Мол, якобы "нет" причин паниковать, ведь "в городе все спокойно".

Вижу сообщение о громких звуках. На одном из полигонов идет обучающая стрельба, в том числе гранатометы,

– снова соврал Развожаев.

Ведь люди, живущие в городе говорят, что в тех районах, где было слышно взрывы, нет полигонов. В частности, говорится об Инкермане и Корабельной стороне города.

Заметьте! Россияне к годовщине оккупации Крыма также хотели устроить "концерт-шабаш" в Лужниках. Однако его отменяли. Очевидно, на фоне непрерывного "хлопка" и непонятных взрывов.

Взрывы в Крыму