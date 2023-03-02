Об этом 24 Каналу рассказал генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун. По его словам, "хлопке" на полуострове могут содействовать украинцы.
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Настроение крымчан
Виктор Ягун подчеркнул, что он не слишком верит в значительные партизанские движения с переходом в диверсионную деятельность на территории Крыма.
Есть люди, которые действительно ждут Украину, и к активным боевым действиям там точно никто не готов,
– объяснил он.
По его словам, на территории полуострова действует жесткий концентрационный режим, устроенный российской ФСБ. Украинская сторона не хочет подставлять "своих людей". Это может сорвать все планы.
Генерал-майор СБУ отметил, что в Крыму возможно противодействие на уровне листовок или агитационных призывов.
Виктор Ягун рассказал, кто стоит за "хлопком" в Крыму: смотрите видео
Освобождение Крыма близко
Виктор Ягун сообщил, что наиболее эффективно использование людей, которые верят в Украину, это получение от них свежей информации и корректировка возможных "прилетов".
"Все происходящее это все же с помощью "третьей силы", – добавил он.
К тому же, ни Генштаб ВСУ, ни другие структуры не берут на себя ответственность за "хлопки".
Будем считать, что "третья сила" пытается все же освободить Крым, а мы будем этому только помогать и содействовать,
– сосредоточил внимание он.
Поэтому уже совсем скоро и в Крыму развевается сине-желтый флаг.
"Хлопок" в Крыму: последние новости
- 1 марта взрывы во временно оккупированном Крыму гремели не только в одном населенном пункте. Из сети стало известно, что их слышали в Бахчисарае в районе воинской части, во многих селах Бахчисарайского района, Ялте, Гурзуфе и нескольких населенных пунктах.
- Кроме того, мощные взрывы слышали в Саках и Евпатории, в результате которых у людей дрожали окна, а в некоторых районах исчезла вода. Впоследствии в минобороны вражеского государства после нескольких часов раздумий подтвердили, что остров атаковали беспилотники.
- Пророссийский блоггер с временно оккупированного полуострова Александр Талипов утверждает, что "в Крыму все спокойно". Более того, он добавил, что будто еще ни разу хлопок в Крыму не цвел. Громкий звук взрывов в Бахчисарае он объяснил просто. Это якобы был переход российского самолета на сверхзвук.
- 28 февраля во временно оккупированном Крыму случились несколько аварий на водопроводе. Сначала без воды осталось более 120 тысяч жителей Евпатории. Впоследствии водоснабжение оставило и город Красноперекопск. Кроме этого, воды нет в селах Совхозное, Таврическое, Пятихатка, Почетное.