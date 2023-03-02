Ведь на новой карте, которую показал Виталий Ким, уже есть временно оккупированный Крым. Хотя на карте до того, полуостров не был изображен.

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Что известно о новых картах Кима

Виталий Ким заявил, что его карты привезли сотрудники Государственной пограничной службы Украины. На них уже изображен временно оккупированный полуостров.

Я ни на что не намекаю, но пограничники привезли мне новые рабочие карты, чтобы можно было работать. Может, они что-то знают, чего не знаю я?

– заявил Ким.

Глава областной военной администрации заверил, что все будет Победа.

Виталий Ким показал новые карты в своем кабинете: смотрите видео

Рабочие карты Виталия Кима / Скриншоты с видео

В Крыму звучало обращение Буданова

В годовщину первой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, 23 февраля, на российских радиостанциях, а также в Крыму прозвучало обращение главы Главного управления разведки Кирилла Буданова.

Украина возвращает все захваченные территории. Донбасс, Крым и весь юг Украины навсегда вернутся домой. Мы найдем каждого предателя, где бы они ни скрывались. Все они будут ликвидированы. Всем патриотам – время действовать пришло. Ждите. Мы идем к вам. Слава Украине,

– раздалось по радио.

Обращение услышали слушатели радио "Спутник в Крыму" и радио "Вера", входящие в "Газпром-Медиа Радио". Первое радио – также часть медиагруппы "Россия сегодня".

Российские СМИ не уточнили, о чем говорил Буданов в эфире, однако заявили, что в обращении были "угрозы". Радиовещание прервали. Однако взломать эфир в Симферополе и в Севастополе, как говорят враги, не удалось. Детальнее – читайте по ссылке.