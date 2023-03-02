Адже на новій карті, яку показав Віталій Кім, вже є тимчасово окупований Крим. Хоча на мапі до того, півострів не був зображений.

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Що відомо про нові карти Кіма

Віталій Кім заявив, що карти йому привезли співробітники Державної прикордонної служби України. На них вже зображено тимчасово окупований півострів.

Я ні на що не натякаю, але прикордонники привезли мені нові робочі карти для того, щоб можна було працювати. Може, вони щось знають, чого не знаю я?

– заявив Кім.

Також глава обласної військової адміністрації запевнив, що все буде Перемога.

Віталій Кім показав нові карти у своєму кабінеті: дивіться відео

Робочі карти Віталія Кіма / Скриншоти з відео

У Криму звучало звернення Буданова

У переддень перших роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 23 лютого, на російських радіостанціях, а також у Криму прозвучало звернення глави Головного управління розвідки Кирила Буданова.

Україна повертає всі захоплені території. Донбас, Крим і весь південь України назавжди повернуться додому. Ми знайдемо кожного зрадника, де б вони не ховалися. Усі вони будуть ліквідовані. Всім патріотам – час діяти прийшов. Чекайте. Ми йдемо до вас. Слава Україні,

– пролунало по радіо.

Звернення почули слухачі радіо "Спутник в Крыму" і радіо "Вера", які входять до "Газпром-Медиа Радио". Перше радіо – також частина медіагрупи "Россия сегодня".

Російські ЗМІ не уточнили, про що саме казав Буданов в ефірі, однак заявили, що у зверненні були "погрози". Радіомовлення перервали. Однак зламати ефір у Сімферополі та Севастополі, як кажуть вороги, не вдалося. Детальніше – читайте за посиланням.