Під час виконання будь-яких завдань українські військові враховують не лише фізичні можливості противника на полі бою, а й погодні умови. Про це розповів командувач Сил підтримки ЗСУ бригадний генерал Дмитро Герега.

Дивіться також: Весна до літа буде нелегка: від чого залежить контрнаступ ЗСУ

Як прогноз погоди допомагає ЗСУ

Прогноз погоди потрібен не лише при підготовці до наступальних чи контрнаступальних дій, але й при плануванні дій військових медиків, якщо Росія вирішить застосувати хімічну зброю.

Гідрометеорологічним підрозділам ЗСУ доводиться готувати й надкороткострокові прогнози. Така інформація необхідна українським військовим перед запуском дронів або польотами авіації, десантуванням військ та артилерійськими стрільбами.

До речі, під час звільнення тимчасово окупованих територій на Харківщині та Херсонщині погодні умови були враховані та сприяли контрнаступу,

– ділиться Дмитро Герега.

Зверніть увагу! Це не єдиний такий приклад вдалого планування дій, враховуючи прогноз погоди. Генерал зазначає, що вчасно подана гідрологічна інформація допомогла українським захисникам звести надійні переправи та забезпечити швидке просування через річки Оскіл, Сіверський Донець та Інгулець.

Погода для наступу: чому Україна й Росія чекають на весну