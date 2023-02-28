Про це заявили в американському Інституті вивчення війни. За словами аналітиків, наші військові припускають, що українські сили готуються до весняного контрнаступу на Півдні.

Важливо Нашим ворогам дуже важко: військовий ЗСУ спрогнозував близький фінал війни

Що відомо про можливий контрнаступ ЗСУ

Нещодавно заступник очільника ГУР МО Вадим Скібіцький заявляв, що українські війська будуть готові до контрнаступу навесні 2023 року, а українська стратегічна мета – розділити російський фронт між Кримом і материковою частиною Росії.

Скібіцький зазначив, що надання військової допомоги Заходу є одним з вирішальних факторів у визначенні термінів українського контрнаступу.

Західні офіційні особи та ЗМІ нещодавно висловили певний сумнів щодо спроможності українських сил вести контрнаступ і здатності Заходу надати довгострокову військову допомогу Україні.

Попередні оцінки ISW російських військових можливостей уздовж лінії фронту в Запорізькій області свідчать про те, що для України існують можливості для проведення контрнаступу в цьому стратегічно важливому регіоні.

Коли розпочнуться вирішальні бої