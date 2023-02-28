Об этом заявили в американском Институте изучения войны. По словам аналитиков, наши военные предполагают, что украинские силы готовятся к весеннему контрнаступлению на Юге.
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Что известно о возможном контрнаступлении ВСУ
Недавно замглавы ГУР МО Вадим Скибицкий заявлял, что украинские войска будут готовы к контрнаступлению весной 2023 года, а украинская стратегическая цель – разделить российский фронт между Крымом и материковой частью России.
Скибицкий отметил, что предоставление военной помощи Запада является одним из решающих факторов в определении сроков украинского контрнаступления.
Западные официальные лица и СМИ недавно выразили определенное сомнение в способности украинских сил вести контрнаступление и способности Запада оказать долгосрочную военную помощь Украине.
Предварительные оценки ISW российских военных возможностей вдоль линии фронта в Запорожской области свидетельствуют, что для Украины существуют возможности для проведения контрнаступления в этом стратегически важном регионе.
Когда начнутся решающие бои
- Недавно руководитель ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, когда будут решающие бои в войне России против Украины. Глава украинской разведки заявил, что боевые действия близятся к концу.
- По его мнению, решающими станут середина и конец весны.
- Буданов подчеркнул, что у Украины есть только одно условие победы – выход на административные границы 1991 года.
- Глава ГУР МО добавил, что в 2023 году завершится война победой Украины. По его словам, хороших новостей стоит ждать во второй половине 2023 года или ближе к его концу.