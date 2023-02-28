Об этом заявили в американском Институте изучения войны. По словам аналитиков, наши военные предполагают, что украинские силы готовятся к весеннему контрнаступлению на Юге.

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Что известно о возможном контрнаступлении ВСУ

Недавно замглавы ГУР МО Вадим Скибицкий заявлял, что украинские войска будут готовы к контрнаступлению весной 2023 года, а украинская стратегическая цель – разделить российский фронт между Крымом и материковой частью России.

Скибицкий отметил, что предоставление военной помощи Запада является одним из решающих факторов в определении сроков украинского контрнаступления.

Западные официальные лица и СМИ недавно выразили определенное сомнение в способности украинских сил вести контрнаступление и способности Запада оказать долгосрочную военную помощь Украине.

Предварительные оценки ISW российских военных возможностей вдоль линии фронта в Запорожской области свидетельствуют, что для Украины существуют возможности для проведения контрнаступления в этом стратегически важном регионе.

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