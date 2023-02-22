В интервью глава ГУР МО отметил, что если сравнивать с футбольным матчем, то война на 70-й минуте. Если же говорить о счете, то он 1:1, ведь как у врага, так и у нас есть определенные победы. В то же время, он попытался спрогнозировать, как же закончится для Кремля полномасштабное вторжение.

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Украина должна выйти на границы 1991 года

По словам Буданова, в Украины сейчас есть только одно условие победы. Речь идет о выходе на административные границы 1991 года. Остальными вопросами наше государство будет заниматься позже.

На вопрос "Когда закончится война?" Буданов решил дать ответ, не привязанный к дате. Он заметил, как нам удастся одолеть победу над врагом.

Я могу ответить вам исключительно, как она закончится. Закончится первой фазой для нас – выход на админграницу. Но поскольку мы проговорили с вами, что сейчас 1:1 и 70-я минута матча, сделайте хронометрическую параллель,

– подчеркнул Буданов.

Глава ГУР также отметил, что после победы нам нужно будет создать зону безопасности вокруг границы. По его словам, более или менее нормальной будет зона в радиусе 40 километров. Желательно, конечно же, чтобы говорилось о целых 100.

Кирилл Буданов отметил, что это должна быть демилитаризированная зона. В ее радиусе не должно быть никакого вооружения. Также должен быть контроль над ситуацией. Все это даст Украине достаточно времени на реакцию, если враг захочет совать снова.

Когда ждать решающих боев

Буданов и на этот вопрос ответил. Он заметил, что с "середины и до конца весны будут решающие бои". По словам главы ГУР МО, весной 2023 года ВСУ планируют серьезное наступление. И именно оно предполагает возможность освободить от оккупации территории нашего государства.

Он также добавил, что боевые действия в марте 2023 года будут "самыми жаркими". Также Буданов подчеркнул, что Украина будет освобождать Крым и Донбасс.

Заметим, что прогнозы главы ГУР МО строятся на данных разведки, а также анализе ситуации как на поле боя, так и в целом мире. Об этом ранее говорил представитель разведывательного ведомства Андрей Юсов.