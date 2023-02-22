Буданов заверил, что в его прогнозах по окончании войны ничего не изменилось. Он подтвердил, что с "середины и до конца весны будут решающие бои".

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Буданов заявил о переломном моменте войны

Буданов утвердительно ответил на вопрос, будет ли в этих боях решаться судьба войны. "Это переломный момент", – добавил глава ГУР МО.

Он также провел аналогию с футбольным матчем, заявив, что в противостоянии между Украиной и Россией "счет 1:1, а минута 70-я".

"Это субъективное видение", – подчеркнул Буданов.

Буданов анонсировал наступление Украины

Кирилл Буданов заявил, что Вооруженные Силы Украины весной 2023 планируют серьезное наступление. По данным главы разведки, он предусматривает освобождение украинской территории.

Кирилл Буданов заявил, что боевые действия в марте 2023 года будут "самыми жаркими". Он отметил, что Украина будет освобождать территории от Крыма до Донбасса.

Обратите внимание. Представитель ГУР МО Андрей Юсов информировал, что прогнозы Буданова на 2023 базируются на разведданных и анализе ситуации на поле боя и в мире.