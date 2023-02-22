Буданов запевнив, що в його прогнозах щодо закінчення війни нічого не змінилося. Він підтвердив, що із "середини й до кінця весни будуть вирішальні бої".

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Буданов заявив про переломний момент війни

Буданов ствердно відповів на питання, чи в цих боях буде вирішуватиметься доля війни. "Це переломний момент", – додав глава ГУР МО.

Він також провів аналогію з футбольним матчем, заявивши, що у протистоянні між Україною і Росією "рахунок 1:1, а хвилина 70-а".

"Це суб'єктивне бачення", – наголосив Буданов.