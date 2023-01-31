Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. За його словами, нині Росія зосередиться на окупації всієї території Донецької та Луганської областей.

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Буданов наголосив, що Україна має зробити все, щоб до цього літа Крим повернувся додому. На питання журналістів, чи спонукатиме деокупація півострова Владіміра Путіна до застосування ядерної зброї, глава ГУР відповів, що ні.

Це неправда. І Крим нам повернуть. Я вам більше скажу: все почалося в Криму у 2014 році, і на цьому все закінчиться,

– зазначив він.

Буданов додав, що Росія – це країна, від якої можна очікувати багато чого, але не "відвертого ідіотизму". Він вважає, що завдання ядерного удару призведе не просто до військової поразки країни-агресорки, а до її розпаду.

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