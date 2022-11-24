Тимчасово окупований півострів стане природним котлом для російської армії. Усім військам, які туди заходили, не вдавалося нормально залишити Крим. Про це 24 каналу сказав генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.
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Варто згадати історію
За словами Ягуна, більш-менш нормально вивести свої війська спромоглися лише німецька та румунська армії. Можливо, у них була гарно налагоджена логістика. Попри усі втрати, вони гідно вийшли з Криму у 1944 році.
"Якщо згадати громадянську війну, коли біла гвардія з зальотами виходила, і коли туди українські війська заходили під керівництвом Болбочана, і в 1941 році, коли радянська армія кинула своїх бійців у Керчі та Севастополі – усе це відбувалося саме таким чином", – пояснив генерал-майор запасу СБУ.
Ягун наголошує: Крим – це справді котел. Відійти й врятуватися окупантам буде дуже складно.
Логістики виводу військ, окрім Кримського мосту, немає. Якщо він буде зруйнований, вони (окупанти – 24 канал) просто залишаються у природному котлі,
– зауважив Віктор Ягун.
Незрозуміло, як звідти вибиратимуться росіяни. Однак це не має нас хвилювати, тому що головне завдання – повернути свою територію.
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Коли ЗСУ можуть звільнити Крим: прогнози експертів
- Наші захисники продовжують крок за кроком звільняти українські землі від російських загарбників. У Міноборони вважають, що ЗСУ можуть звільнити Крим до кінця грудня.
- Ба більше, російський опозиційний журналіст та міжнародний оглядач Іван Яковина прогнозує, що півострів повернеться під український суверенітет раніше, ніж Донбас. Річ у тім, що позиції росіян у Криму слабші, а логістика – значно порушена.
- Як стверджує військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан, наша держава може вийти на кордони 1991 року вже до кінця цієї зими. Він підкреслив, що до Нового року ЗСУ не встигнуть звільнити всі території, адже нам партнери не надали авіацію та далекобійні ракети.