Про це 24 каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан. На його думку, Україна може вийти на кордони 1991 року вже до кінця цієї зими.

До теми У Мелітополі помітили КамАЗи з трупами окупантів, – ЗМІ

Він зазначив, що до Нового року ЗСУ не встигнуть звільнити всі території, адже нам партнери не надали авіацію та далекобійні ракети.

З тим озброєнням, яке в нас є та яке планують надати Україні, до кінця зими ми зможемо вийти на кордони 1991 року – тобто зайти в Крим і Донбас,

– пояснив Світан.

Але, за його словами, чи закінчиться на цьому війна – це спірне питання, адже Росія навряд чи заспокоїться.

Військовий експерт зауважив, що закінчитися війна може лише тоді, якщо до часу, коли Україна вийде на свої кордони 1991 року, ми увійдемо в НАТО. "Якщо нас туди приймуть, і ми "прикриємося" парасолею НАТО, то тоді війна, можливо, закінчиться", – вважає експерт.

Якщо цього не станеться, то воювати ми будемо ще з тими країнами, які залишаться після розвалу Росії, тобто після знищення російської армії на українській території,

– зазначив Світан.

Він пояснив, що Росія розпадеться на складові федеральні утворення, і з ними доведеться воювати ще років 10, щоб утримувати і хвилю міграції, і воєнні формування, типу ПВК "Вагнер", бо вони не заспокояться.

На його думку, війна буде продовжуватися на кордоні між Росією та Україною щонайменше 10 років. "Лише якщо ми вступимо в НАТО, то це швидко закінчиться, а в іншому випадку – на це піде років 10", – додав він.

Дивіться відео – коли звільнять Крим: прогноз Міноборони України



До слова, на фоні звільнення з-під окупації Херсону, у Міноборони дали прогноз й щодо півострова Крим. Генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов вважає, що повернутися до Криму нашим військовим вдасться до кінця грудня цього року. Що ж стосується завершення війни, то, на його думку, це може статися до весни наступного року.

Яка ситуація на фронтах: останні новини