Найімовірніше, в районі Гуляйполя росіяни як і біля Вугледару намагаються зупинити прорив Збройних Сил, який готується в бік узбережжя Азовського моря. Таку думку 24 каналу озвучив полковник запасу, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан.

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Що відбувається в районі Гуляйполя

Річ у тім, що в районі Гуляйполя зібрана досить непогана частина українських військ, яка, використовуючи цей плацдарм, може просунутися в бік Бердянська. Відтак, російським загарбникам треба втримати цей прорив.

Тож вони контрударом за участі трохи більше батальйону своїх військ, хочуть зайняти кращий укріпрайон для того, щоб стримувати наступ українських захисників.

Це не наступ росіян як такий – вони готуються до нашого наступу. Вони дуже сильно його бояться,

– пояснив військовий експерт.

Світан пояснив дії окупантів в районі Гуляйполя: дивіться відео

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