Найімовірніше, в районі Гуляйполя росіяни як і біля Вугледару намагаються зупинити прорив Збройних Сил, який готується в бік узбережжя Азовського моря. Таку думку 24 каналу озвучив полковник запасу, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан.
Читайте також Зараз іде підготовка до наступних етапів контрнаступу, а Росія переходить до оборони, – Подоляк
Що відбувається в районі Гуляйполя
Річ у тім, що в районі Гуляйполя зібрана досить непогана частина українських військ, яка, використовуючи цей плацдарм, може просунутися в бік Бердянська. Відтак, російським загарбникам треба втримати цей прорив.
Тож вони контрударом за участі трохи більше батальйону своїх військ, хочуть зайняти кращий укріпрайон для того, щоб стримувати наступ українських захисників.
Це не наступ росіян як такий – вони готуються до нашого наступу. Вони дуже сильно його бояться,
– пояснив військовий експерт.
Світан пояснив дії окупантів в районі Гуляйполя: дивіться відео
Ситуація на Запоріжжі: що відомо
- Російські загарбники продовжують зазнавати втрат. У Мелітополі ЗСУ знищили штаб одного з підрозділів ворога. Крім того, у Запорізькій області знищено два склади боєприпасів окупантів: 2 РСЗВ "Град" та ЗРК С-300. Також ворог втратив 100 людей вбитими та пораненими.
- Україна сигналізує, що після деокупації Херсона продовжуватиме наступати й відвойовувати свої землі. Військові натякають, що українці готуються до нового сухопутного наступу через Запорізьку область у бік Мелітополя.
- Росіяни бояться наступу ЗСУ на Півдні. Вони нарощують оборонні рубежі, що в районі Михайлівки, в окупованій Запорізькій області. Ба більше, для виготовлення захисних конструкцій окупанти планують використати потужності підприємств у Пришибі Запорізької області.
- Частину російських військ, які були на правому березі Херсонщини, країна-агресорка перекинула на Запоріжжя. Так, наприклад, до Дніпрорудного приїхало 17 машин з бурятами, а до Мелітополя – багато "мобіків".
- Американський генерал Бен Ходжес припустив, що з темпами контрнаступу, які є сьогодні, Україна уже до січня може зайняти Маріуполь і Мелітополь. А потім почнеться вирішальний етап кампанії – звільнення Криму.