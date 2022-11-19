Скорее всего, в районе Гуляйполя россияне, как и у Угледара , пытаются остановить прорыв Вооруженных Сил, который готовится в сторону побережья Азовского моря. Такое мнение 24 канала озвучил полковник запаса, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Что происходит в районе Гуляйполя

Дело в том, что в районе Гуляйполя собрана достаточно неплохая часть украинских войск, которая, используя этот плацдарм, может продвинуться в сторону Бердянска. Следовательно, российским захватчикам нужно удержать этот прорыв.

Поэтому они контрударом с участием чуть больше батальона своих войск хотят занять лучший укрепрайон для того, чтобы сдерживать наступление украинских защитников.

Это не наступление россиян как таковое – они готовятся к нашему наступлению. Они очень сильно его боятся,

– объяснил военный эксперт.

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