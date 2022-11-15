Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт Олег Жданов. Ранее сообщалось о важности Угледара.

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Цель россиян – Угледар

Жданов рассказал, что выход ВСУ из Павловки оправдан, поскольку силы россиян, особенно в артиллерии, преобладают. К сожалению, теперь оккупанты могут обстреливать из Павловки Угледар, поэтому он фактически под огневым контролем россиян. К тому же с двух сторон: с северной и восточной.

Для нас это плохо, но будем держать оборону. Я думаю, что Генштаб постарается отбить Павловку у российских войск. Кстати, именно в районе этой Павловки воюют морские пехотинцы из Тихоокеанского флота,

– отметил военный эксперт.

С Угледара можно контролировать Волноваху

Он продолжил, что эти морские пехотинцы действительно попали в ловушку в Павловке и потеряли до 300 человек из личного состава и половину техники. Однако сейчас они смогли закрепиться, и теперь нужно понимать, будут ли россияне форсировать реку в направлении Угледара. Им это необходимо для того, чтобы окружить Угледар.

"Угледар важен, потому что это ближайшее место к Волновахе. А в Волновахе проходит железная дорога, которая обеспечивает всю южную группировку российских войск. Сейчас железная дорога через Крым не работает, потому что Крымский мост не пропускает грузовые поезда, следовательно усиление техникой и вооружением из Крыма сейчас невозможно. Поэтому в ближайшие дни будут очень жестокие бои за Угледар", – заметил Жданов.

Жданов о возможном наступлении оккупантов на Угледар: смотрите видео

Трасса Кременная – Сватово

По его словам, трасса Кременная – Сватово является главным логистическим путем обеспечения россиян, воюющих вокруг Кременной. Кроме того, там еще есть и железная дорога. Вдоль этой трассы оккупанты построили линию обороны.

Как я вижу с карты, наши войска пытаются обойти Сватово с востока, а Кременную – с юга, чтобы не штурмовать линию обороны в лоб. Если мы перережем эту трассу, то обеспечение войск вокруг Кременной усложняется тем, что путь будет проходить через Старобельск. А это очень большой крюк,

– подчеркнул военный эксперт.

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