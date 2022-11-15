Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт Олег Жданов. Раніше повідомлялось про важливість Вугледару.

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Ціль росіян – Вугледар

Жданов розповів, що вихід ЗСУ з Павлівки виправданий, оскільки сили росіян, особливо в артилерії, там переважають. На жаль, тепер окупанти можуть обстрілювати з Павлівки Вугледар, тож тепер він фактично під вогневим контролем росіян. До того ж з 2 боків: з північного і східного.

Для нас це погано, але будемо тримати оборону. Я думаю, що Генштаб намагатиметься відбити Павлівку в російських військ. До речі, там саме в районі цієї Павлівки воюють морські піхотинці з Тихоокеанського флоту,

– зазначив військовий експерт.

З Вугледару можна контролювати Волноваху

Він продовжив, що ці морські піхотинці дійсно спочатку потрапили в пасту в Павлівці й утратили до 300 людей з особового складу та половину техніки. Однак нині вони змогли закріпитись, і тепер треба розуміти, чи будуть росіяни форсувати річку в напрямку Вугледару. Їм це необхідно для того, щоб оточити Вугледар.

"Вугледар важливий, тому що це найближче місце до Волновахи. А у Волновасі проходить залізниця, яка забезпечує все південне угруповання російських військ. Нині залізниця через Крим не працює, бо Кримський міст не пропускає вантажні потяги, тому підсилення технікою й озброєнням з Криму нині неможливо. Тому найближчими днями будуть дуже жорстокі бої за Вугледар", – зауважив Жданов.

Жданов про можливий наступ окупантів на Вугледар: дивіться відео

Траса Кремінна – Сватове

За його словами, траса Кремінна – Сватове є головним логістичним шляхом забезпечення росіян, які воюють довкола Кремінної. Крім того, там ще є і залізниця. Уздовж цієї траси окупанти побудували лінію оборони.

Як я бачу з мапи, наші війська намагаються обійти Сватове зі сходу, а Кремінну – з півдня, щоб не штурмувати лінію оборони в лоб. Якщо ми переріжемо цю трасу, то забезпечення військ навколо Кремінної ускладнюється тим, що шлях буде проходити через Старобільськ. А це дуже великий крюк,

– наголосив військовий експерт.

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