Мовиться про залізничне сполучення, яке після "бавовни" на Кримському мосту рятує все лівобережне угруповання окупованих частин Херсонщини та Запоріжжя. Про це 24 каналу повідомив військовослужбовець ЗСУ та громадський діяч Євген Карась.

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Ще 10 – 15 кілометрів і росіянам на Херсонщині будуть "гайки"

Якщо ми переріжемо це залізничне сполучення, то всьому лівобережному угрупованню російських військ будуть "гайки",

– повідомив Карась.

За його словами, російські загарбники вже мають недостатню кількість снарядів, екіпірування та провізії. А після влучань по цій залізниці нестача забезпечення набуватиме критичних об'ємів.

"Істерика, паніка та дезорганізація, яка сталася у росіян після провалу під Вугледаром – це вагомий момент. Це така "бавовна" оперативного масштабу, яка набуває всеросійського значення", – зауважив військовослужбовець.

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