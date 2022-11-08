Мовиться про залізничне сполучення, яке після "бавовни" на Кримському мосту рятує все лівобережне угруповання окупованих частин Херсонщини та Запоріжжя. Про це 24 каналу повідомив військовослужбовець ЗСУ та громадський діяч Євген Карась.
До речі В окупантів знатно підгоріло: ЗСУ показали відео розгрому росіян під Павлівкою
Ще 10 – 15 кілометрів і росіянам на Херсонщині будуть "гайки"
Якщо ми переріжемо це залізничне сполучення, то всьому лівобережному угрупованню російських військ будуть "гайки",
– повідомив Карась.
За його словами, російські загарбники вже мають недостатню кількість снарядів, екіпірування та провізії. А після влучань по цій залізниці нестача забезпечення набуватиме критичних об'ємів.
"Істерика, паніка та дезорганізація, яка сталася у росіян після провалу під Вугледаром – це вагомий момент. Це така "бавовна" оперативного масштабу, яка набуває всеросійського значення", – зауважив військовослужбовець.
Карась пояснив значення Вугледару: дивіться відео
Яка ситуація на Донеччині: останні новини
- За минулу добу українські військові відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Ямпіль, Андріївка, Красногорівка, Мар'їнка, Павлівка, Водяне, Новомихайлівка Донецької області.
- Майже по всій лінії фронту від Вугледара до Лисичанська росіяни намагаються здійснювати контрнаступальні дії. Крім того, вони вдалися до нової тактики в Бахмуті – хочуть обійти місто з Півночі. Втім, для цього їм треба взяти або щонайменше обійти Соледар.
- Речник угруповання військ "Схід" Сергій Череватий пояснив, що військо країни-агресорки б'ється за Бахмут та інші населені пункти Донеччини, щоб вивільнити собі місце для оперативного маневру і вийти після цього на Краматорськ, Слов'янськ і вибити ЗСУ зі всієї Донецької області.
- Утім, російські військові зазнають шалених втрат від Збройних Сил України на Донбасі. Лише в районі населеного пункту Майорськ в середньому щодоби ворог втрачає 30 людей вбитими й десь втричі більше пораненими.
- Попри чималі втрати від ЗСУ окупанти й самі зменшують боєздатність свого війська. Російські загарбники закривають мобілізованих у підвалах, якщо ті відмовляються воювати. Один з так званих таборів для "мобіків" росіяни облаштували в селі Завітне Бажання на Донеччині.