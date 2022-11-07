Для керівництва РФ дуже важливо "продати" росіянам чергову так звану перемогу. Про це розповів 24 каналу речник угруповання військ "Схід" Сергій Череватий. Також військове керівництво РФ намагається виправдати колосальні втрати, які зазнало в Україні.

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Пояснення для обивателя

За його словами, Кремль постійно проголошує дати, до яких окупанти мають здобути перемогу в Україні. Раніше – до Дня Росії, чи до кінця якогось місяця. Влітку Шойгу рапортував, що Луганську область вже "звільнено". А Путін на Валдаї промовляв, що задача так званого СВО – ніби, "захистити" Донбас.

Їм треба продати своєму обивателю хоч щось, щоб пояснити, для чого знищено понад 75 тисяч людей, а також майже головний запас новітньої техніки,

– вважає Череватий.

Слов'янськ має сакральне значення

Він зазначив, що окупанти так шалено б'ються за Бахмут та інші населені пункти Донеччини, щоб вивільнити собі місце для оперативного маневру і вийти після цього на Краматорськ, Слов'янськ і вибити ЗСУ зі всієї Донецької області.

"Слов'янськ для них має сакральне значення – там Гіркин починав війну на Донбасі. І загалом їм важливо показати, що вони "звільнили" Донбас", – мовить Череватий.

Росіяни зараз зазнають поразку, бо втрачають по суті увесь особовий склад своєї армії. А ще це велика політична невдача, тому що друга армія світу понад чотири місяці не може взяти Бахмут, резюмує речник.

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Що відбувається на Бахмутовськму напрямку: останні події

Російські війська активно просуваються у Бахмутівському та Авдіївському напрямках. Вони атакують ЗСУ новими підрозділами, тому українським військові змушені проявляти високу стійкість.

На Бахмутському напрямку окупанти використовують нову тактику. Вони намагаються обійти Бахмут з півночі, але щоб це здійснити, їм потрібно щонайменше обійти Соледар.

Для голови ПВК "Вагнер" Пригожина, захоплення Бахмута є особистою амбіцією. Після окупації Сєвєродонецька та Лисичанська Пригожин вихвалявся "перемогою". Після того "вагнерівців" пішли на Бахмут і спіткнулися. Але Пригожин будь за що хоче отримати "перемогу".