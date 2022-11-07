Для руководства РФ очень важно "продать" россиянам очередную так называемую победу. Об этом рассказал 24 каналу пресс-секретарь группировки войск "Восток" Сергей Череватый. Также военное руководство РФ пытается оправдать колоссальные потери, понесенные в Украине.

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Объяснение для обывателя

По его словам, Кремль постоянно провозглашает даты, к которым оккупанты должны одержать победу в Украине. Раньше – ко Дню России, или к концу какого-нибудь месяца. Летом Шойгу рапортовал, что Луганская область уже "освобождена". А Путин на Валдае говорил, что задача так называемого СВО – вроде бы "защитить" Донбасс.

Им нужно продать своему обывателю хоть что-то, чтобы объяснить, для чего уничтожено более 75 тысяч человек, а также почти главный запас новейшей техники.

– считает Череватый.

Славянск имеет сакральное значение

Он отметил, что оккупанты так безумно дерутся за Бахмут и другие населенные пункты Донбасса, чтобы освободить себе место для оперативного маневра и выйти после этого на Краматорск, Славянск и выбить ВСУ со всей Донецкой области.

"Славянск для них имеет сакральное значение – там Гиркин начинал войну на Донбассе. И вообще им важно показать, что они "освободили" Донбасс", – говорит Череватый.

Россияне сейчас терпят поражение, потому что теряют по сути весь личный состав своей армии. А еще это большая политическая неудача, потому что вторая армия мира больше четырех месяцев не может взять Бахмут, резюмирует спикер.

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Что происходит на Бахмутовском направлении: последние события

Российские войска активно продвигаются в Бахмутовском и Авдеевском направлениях. Они атакуют ВСУ новыми подразделениями, поэтому украинские военные вынуждены проявлять большую стойкость.

На Бахмутском направлении оккупанты используют новую тактику. Они пытаются обойти Бахмут с севера, но чтобы это осуществить, им нужно как минимум обойти Соледар.

Для главы ЧВК "Вагнер" Пригожина, захват Бахмута является личной амбицией. После оккупации Северодонецка и Лисичанская Пригожин хвастался "победой". После этого "вагнеровцы" пошли на Бахмут и споткнулись. Но Пригожин во что бы то ни стало хочет одержать "победу".