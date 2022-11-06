Кроме того, почти по всей линии фронта от Угледара до Лисичанска захватчики пытаются совершать контрнаступательные действия . Об этом 24 канала рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан.
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Контрнаступают и не дают ВСУ выйти на Волноваху
Им (оккупантам – 24 канал) нужно Угледар , чтобы зайти в тыл марьинской группировки и не дать нашим войскам из-под Угледара выйти на Волноваху ,
– объяснил Свитан.
По его словам, российские бойцы выполняют эти две задачи на Донецком направлении, но пока не преуспевают. Да и не будет, поскольку украинские войска в районе Угледара усилены и личным составом, и артиллерией.
Военный эксперт рассказал, что россияне также двигаются в направлении Донецка. Однако Вооруженные Силы купируют выход захватчиков из-под Песков, что к югу от Авдеевки и ситуация в районе остается стабильной.
У Бахмута новая тактика
В последнее время войско страны-агрессоры уменьшило плотность ведения огня и переместилось на север. Сейчас у кафиров новая тактика в Бахмуте.
Хотят обойти Бахмут с Севера, но для этого им нужно взять или по меньшей мере обойти Соледар,
– рассказал полковник запаса.
Однако там россияне упираются в нашу северскую группировку, где их "прижимают" артиллерией и не дают совершить этот маневр . Кроме того, захватчики продвигаются от Лисичанска и наносят удары по Белогоровке , чтобы не дать ВСУ развернуться и выйти на Лисичанск. Впрочем, там тоже стоят наши бойцы и удерживают позиции.
"Можно сказать, что весь Донецкий фронт сейчас стабильный", - подытожил военный эксперт.
Свитан рассказал, какая ситуация на Донецком направлении: смотрите видео
Ситуация на фронте: последние новости
- Оккупационное войско пыталось прорвать линию обороны украинских защитников в районе Белогоровки на Луганщине. Однако уже традиционно потерпело неудачу.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что украинские защитники закрепляются на деоккупированных территориях и готовятся к новому наступлению. Впрочем, враг активно пытается выйти на границы Донецкой области.
- На Харьковщине россияне предприняли попытку наступления в Чугуевском районе недалеко от села Зибино. Впрочем, Вооруженные Силы Украины отразили враждебное наступление и российские захватчики с потерями отступили на старые позиции.
- Кстати, по состоянию на 6 ноября Вооруженные Силы ликвидировали уже 75 930 российских бойцов , из них 490 – за прошедшие сутки. Кроме того, украинские защитники уничтожили немало вражеской техники.