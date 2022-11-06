За последние сутки ВСУ уничтожили 490 врагов. Отметим, что эти цифры могут быть даже выше, ведь из-за интенсивности боев считать вражеские потери непросто.
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Потери врага в технике по состоянию на 6 ноября
Танков – 2765 (+7) единиц,
боевых бронированных машин – 5611 (+10) единиц,
артиллерийских систем – 1781 (+5) единица,
РСЗО – 391 единица,
средства ПВО – 202 единицы,
самолетов – 277 единиц,
вертолетов – 260 единиц,
БпЛА оперативно-тактического уровня – 1465 (+3) единиц,
крылатые ракеты – 399 единиц,
корабли /катера – 16 единиц,
автомобильной техники и автоцистерн – 4184 (+7) единицы,
специальная техника – 155 единиц.