Подробности контрнаступления на Харьковском направлении рассказал разведчик 1 отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна Роман. По его словам, во время контрнаступления ВСУ удалось занять мощные укрепрайоны россиян.

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Разведчик рассказал, как ВСУ наступали на Харьковщине

Наши воины освободили населенные пункты Новая Гусаровка, Щуровка, Ольховатка, Байрак и разблокировали трассу на Балаклею. Кроме того, ВСУ смогли выбить врага со стратегически важных позиций "Москва" и "Питер".

Военный Роман заявил, что это одна из тех операций, которая когда-то войдет в учебники истории. Как отметил военный, штурм позиций "Москва" был очень сложным, но ВСУ справились с задачей.

Например, сверхтяжелым был штурм позиций "Москва". Это был настоящий подземный город, с обустроенными и укрепленными инженерными сооружениями, глубокими окопами. Выбить оттуда врага было очень сложно,

– рассказал разведчик.

Роман добавил, что когда штурм удался, то выгонять российских оккупантов стало значительно легче. Среди захватчиков началась паника, и они начали бежать.

"Они убегали, получив по зубам, и за ними в панике то же делали и другие. Надеюсь, этот страх россияне будут передавать еще и следующим поколениям. Чтобы они поняли навеки, что на нашу землю сунуться нельзя", – резюмировал украинский воин.

Контрнаступление ВСУ перекинулось на Луганскую область

В начале октября в ВСУ сообщили, что украинские войска взяли под контроль более 2 400 квадратных километров Слобожанщины. С 21 сентября ВСУ удалось продвинуться вглубь обороны противника на 55 км.

Осенью контрнаступление на Харьковщине перекинулось и на Луганскую область. Сейчас наиболее ожесточенные бои ведутся вокруг Сватово.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ ежедневно продвигаются на несколько километров на Луганском направлении. Однако 5 ноября он отметил, что наши воины ежедневно продвигаются на 500 метров.

Глава Луганской ОВА отметил, что оккупанты успели подготовиться и стягивают резервы.

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