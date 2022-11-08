Речь идет о железнодорожном сообщении, которое после "хлопка" на Крымском мосту спасает всю левобережнаю группировку оккупированных частей Херсонщины и Запорожья. Об этом 24 каналу сообщил военнослужащий ВСУ и общественный деятель Евгений Карась.

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Еще 10 – 15 километров и россиянам в Херсонской области будут "гайки"

Если мы перережем это железнодорожное сообщение, то всей левобережной группировке российских войск будут "гайки",

– сообщил Карась.

По его словам, у российских захватчиков уже недостаточно снарядов, экипировки и провизии. А после попаданий по этой железной дороге недостаток обеспечения будет приобретать критические объемы.

"Истерика, паника и дезорганизация, которая произошла у россиян после провала под Угледаром – это весомый момент. Это такой "хлопок" оперативного масштаба, который приобретает всероссийское значение", – отметил военнослужащий.

Карась объяснил значение Угледара: смотрите видео

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