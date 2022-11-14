Если Путин выберет эскалацию, то продолжит тактику "выжженной земли" . Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский.

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"Глобальный сценарий"

Эксперт отметил, что после бегства из Херсона кафиры будут пытаться использовать в своих военных целях идеологему "защиты жителей Донбасса" .

Очевидно, что они будут пытаться полностью занять территорию Донецкой области. С точки зрения абсолютных цифр, там у них проблемы даже по сравнению с Луганской и Запорожской областями. Если брать глобальный сценарий, мы можем сейчас увидеть условное "развилье" ,

– объяснил обозреватель.

По его словам, "глобальный сценарий" предусматривает два варианта :

формирование уже этой зимой дипломатической площадки для ведения даже непубличных переговоров о согласовании сценария окончания войны и участии гарантов со стороны Запада (при таких условиях эскалация военных действий, как минимум, не предусматривается, если стороны достигнут определенных договоренностей);

для ведения даже непубличных переговоров о согласовании сценария окончания войны и участии гарантов со стороны Запада (при таких условиях эскалация военных действий, как минимум, не предусматривается, если стороны достигнут определенных договоренностей); эскалацию напряженности (с использованием ракетных обстрелов, атаками в Запорожье и формированием до февраля – марта группировки на северной границе Украины с Беларусью ).

По его мнению, "эскалационная спираль" будет сопровождаться уничтожением гражданской инфраструктуры, терроризированием гражданского населения, созданием непригодных для жизни и существования территорий Украины.

"Относительно Беларуси – есть угроза отсечения путей поставок вооружений и логистики из Западной Украины в Центральную. Плюс усиление атак на Запорожье, интенсификация боев, что в случае успешности позволит сформировать врагу определенный кулак с открытием фактического "кольца" вокруг Донецкой области", .

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Политолог указал, что в украинском Генштабе осознают риски от 30-тысячной группировки оккупационных сил, которую они вывели из Правобережья Херсона.

Как следствие – сейчас акцент в боевых действиях будет концентрироваться в Донецкой и Запорожской областях . заметил Вигиринский.

По его мнению, с точки зрения политических целей первоочередной интерес для россиян будет представлять именно Донецкая область , чтобы "защитить там достижения". Для этого им нужно, вероятно, усиливать группировки в пределах Запорожской области.

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Внешний фактор

Эксперт подчеркнул, что России также следует учитывать ухудшение отношений с ЕС в контексте поставки энергоносителей.

Остается еще одна нить "Северного потока-1", также есть возможность поставки газа через "Турецкий поток", которую могут прекратить. Не говоря уже о поставках нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Венгрии, которая тоже получает газ,

– рассказал обозреватель.

По его словам, также не следует забывать, что определенная часть газа транзитируется через территорию Украины. Все это в комплексе может представлять особое внимание Кремлю.

"Для того чтобы еще больше терроризировать Украину и европейцев , Россия может прибегнуть к продолжению энергетического шантажа, но путем разрушения остатков соответствующей инфраструктуры , которая соединяет ее с ЕС. То есть идти фактически в "ва-банк" . Весь набор контрмер ЕС будет только постфактум", – резюмировал политолог.

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