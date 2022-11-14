Об этом 24 каналу сказал журналист белорусской службы "Радио Свобода" Валерий Калиновский. Он отметил, что мобилизованных россиян, которых привезли в Беларусь, нужно еще многому научить.
Кстати , Черник предположил, насколько сейчас велика угроза наступления из Беларуси.
Есть ли угроза наступления со стороны Беларуси
Калиновский отметил, что россияне не слишком доверяют белорусам, и наоборот. Кроме того, у белорусов нет какого-либо желания вмешаться непосредственно в войну в Украине. Если бы оно было – могло быть реализовано еще весной или в течение этого года.
Я думаю это не изменилось. После поражений, после всей информации по избиению россиян в Украине – тем более нет такого, я так понимаю,
– заявил журналист белорусской службы "Радио Свобода".
По его словам, в рамках так называемой региональной группировки войск союзного государства в Беларусь приехали 4 – 5 тысяч фактически мобилизованных россиян, ничего не умеющих и которых нужно еще учить. Дело в том, что полигоны в России либо уже плохи, либо заняты, поскольку там идет осенний призыв в армию.
Зачем Россия привезла в Беларусь своих мобилизованных и какова вероятность наступления на Украину с Севера: смотрите видео
Зачем Россия привезла мобилизованных в Беларусь
Калиновский заметил, что российских мобилизованных привезли в Беларусь, чтобы чему-то научить. Возможно, их будет больше, потому что минобороны России заявляло об 11 тысячах человек.
Но для того чтобы сделать из них ударный кулак, нужно гораздо больше и несколько других. А те, кто мог сделать такой ударный кулак, уже полегли в украинских степях и лесах вокруг Киева,
– сказал журналист.
С другой стороны, подчеркнул он, следует обращать внимание на то, что Беларусь снимает с пунктов хранения и отдает России свои еще советские танки, а также какие-то артиллерийские снаряды и другие боеприпасы. То есть это является свидетельством того, что Беларусь как таковая не будет принимать полноценное участие в войне.
А эти группировки или неопределенность делаются для того, чтобы держать в напряжении украинские силы, чтобы украинцы волновались, укрепляли свою группировку на Севере, отвлекали силы где-то на Донбассе или на Юге,
– считает Калиновский.
Он отметил, что укрепление украинской границы, разрушение мостов, дорог, минирование приграничных территорий очень заметно в Беларуси. В частности, главный белорусский пограничник Анатолий Лапо даже жалуется на то, что украинцы вроде бы поступают не по-соседски.
То есть, резюмировал журналист, вероятность того, чтобы что-то случилось, невелика. Однако нужно быть готовыми ко всему, поскольку мы не знаем, что в голове у Путина и что он велит делать Лукашенко.
Развертывание в Беларуси совместной с Россией группировки войск: главное
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