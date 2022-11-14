Про це 24 каналу сказав журналіст білоруської служби "Радіо Свобода" Валерій Калиновський. Він зауважив, що мобілізованих росіян, яких привезли в Білорусь, потрібно ще багато чого навчити.

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Калиновський зазначив, що росіяни не дуже довіряють білорусам, і навпаки. Крім того, у білорусів немає якогось бажання втрутитися безпосередньо у війну в Україні. Якби воно було – то могло бути реалізоване ще навесні чи впродовж цього року.

Я думаю, це не змінилося. Після поразок, після всієї інформації щодо побиття росіян в Україні – тим паче немає такого, я так розумію,

– заявив журналіст білоруської служби "Радіо Свобода".

За його словами, у рамках так званого регіонального угруповання військ союзної держави у Білорусь приїхали 4 – 5 тисяч фактично мобілізованих росіян, які нічого не вміють і яких треба ще навчати. Річ у тім, що полігони в Росії або вже погані, або зайняті, оскільки там триває осінній призов до армії.

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Навіщо Росія привезла мобілізованих у Білорусь

Калиновський зауважив, що російських мобілізованих привезли до Білорусі, щоб чогось навчити. Можливо, їх буде більше, тому що міноборони Росії заявляло про 11 тисяч осіб.

Але для того, щоб зробити з них ударний кулак, треба набагато більше й дещо інших. А ті, які могли зробити такий ударний кулак, уже полягли в українських степах та лісах довкола Києва,

– сказав журналіст.

З іншого боку, наголосив він, треба звертати увагу на те, що Білорусь знімає з пунктів зберігання й віддає Росії свої ще радянські танки, а також якісь артилерійські снаряди та інші боєприпаси. Тобто це є свідченням того, що Білорусь як така не братиме повноцінної участі у війні.

А ці угруповання чи невизначеність робляться для того, щоб тримати в напруженні українські сили, аби українці хвилювалися, зміцнювали своє угруповання на Півночі, відволікали сили десь на Донбасі чи на Півдні,

– вважає Калиновський.

Він зауважив, що зміцнення українського кордону, руйнування мостів, доріг, мінування прикордонних територій дуже помітили в Білорусі. Зокрема, головний білоруський прикордонник Анатолій Лапо навіть скаржиться на це, що українці начебто чинять не по-сусідськи.

Тобто, резюмував журналіст, ймовірність того, щоб щось трапилося, є невеликою. Проте треба бути готовими до всього, оскільки ми не знаємо, що в голові у Путіна й що він звелить робити Лукашенку.

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